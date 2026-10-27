Le titre Cadence Design s'envole après des prévisions optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action de Cadence Design Systems CDNS.O , fournisseur de logiciels de conception de puces, bondit de 7,6% à 346,54 dollars

** Le titre s'échange au-dessus de sa moyenne mobile sur 100 jours pour la première fois depuis plus de deux semaines

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 1er juin

** La moyenne mobile sur 100 jours est un indicateur très suivi de la trajectoire à long terme d’une action

** CDNS relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à 8,37-8,43 dollars par action, contre 8,05-8,15 dollars par action auparavant

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 6,387 milliards-6,417 milliards de dollars, contre 6,26 milliards-6,34 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,63 milliard de dollars, contre des estimations des analystes de 1,61 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Selon Stifel, la solution Maestro de la société offre une alternative aux partenariats en matière d’IA, en combinant des modèles spécialisés tout en conservant Cadence comme interface de conception principale pour les clients

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de plus de 11% depuis le début de l’année