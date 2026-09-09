Le titre britannique SThree bondit après une proposition de rachat

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9 septembre - ** L'action SThree STEMS.L bondit de 15,1% à 317 pence, enregistrant la plus forte hausse parmi les valeurs londoniennes

** Le cabinet de recrutement britannique indique avoir reçu une première approche de la part de Circle8 Group

CIRC.O en vue d'une éventuelle offre

** Le titre STEMS a progressé d'environ 66% depuis le début de l'année