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Le titre britannique SThree bondit après une proposition de rachat
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 16:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action SThree STEMS.L bondit de 15,1% à 317 pence, enregistrant la plus forte hausse parmi les valeurs londoniennes

** Le cabinet de recrutement britannique indique avoir reçu une première approche de la part de Circle8 Group

CIRC.O en vue d'une éventuelle offre

** Le titre STEMS a progressé d'environ 66% depuis le début de l'année

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