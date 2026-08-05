Le titre Bristol Myers recule après que Reuters a annoncé qu'il n'y avait pas de négociations en cours concernant un accord avec AstraZeneca

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

5 août - ** L'action Bristol Myers Squibb BMY.N recule de 2,2% à 64,46 dollars en pré-ouverture

** Il n'y a “aucune discussion ” en cours entre AstraZeneca AZN.L et Bristol Myers Squibb concernant un éventuel accord, a déclaré à Reuters une source haut placée proche du dossier

** “Il n’y a pas d’accord entre AstraZeneca et BMS. Il n’y a jamais eu d’accord en vue, et il n’y a pas de discussions entre les deux sociétés”, a déclaré cette source

** Reuters avait précédemment rapporté que des discussions préliminaires avaient eu lieu, mais on ignorait si les pourparlers se poursuivaient

** Les actions d’AstraZeneca AZN.L , cotées au Royaume-Uni, ont progressé de 4,5% à 122,58 £ (165,13$)

** À la clôture d'hier, BMY affichait une hausse de 22,2% depuis le début de l'année

(1$ = 0,7419 livre)