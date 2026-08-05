Le titre Bristol Myers recule après que Reuters a annoncé qu'il n'y avait pas de négociations en cours concernant un accord avec AstraZeneca

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5 août - ** L'action Bristol Myers Squibb BMY.N recule de 2,2 % à 64,46 dollars en pré-ouverture ** Il n'y a "aucune discussion " en cours entre AstraZeneca AZN.L et Bristol Myers Squibb concernant un éventuel accord, a déclaré à Reuters une source haut placée proche du dossier

** "Il n’y a pas d’accord entre AstraZeneca et BMS. Il n’y a jamais eu d’accord à conclure, et il n’y a pas de discussions entre les deux sociétés", a déclaré cette source ** Reuters avait précédemment rapporté que des discussions préliminaires avaient eu lieu, mais on ignorait si les pourparlers se poursuivaient

** Les actions d’AstraZeneca AZN.N cotées aux États-Unis ont bondi de 5,8 % avant l’ouverture de la Bourse

** À la clôture d’hier, BMY affichait une hausse de 22,2 % depuis le début de l’année