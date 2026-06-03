Le titre BrightSpring Health recule alors que KKR et la direction s'apprêtent à céder des actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action de BrightSpring Health Services BTSG.O a reculé de 3,5% après la clôture, à 58,77 dollars, suite à l'annonce d'une offre secondaire ** Le prestataire de soins à domicile et de soins palliatifs annonce que certains actionnaires, dont une filiale de KKR KKR.N et des membres de la direction, céderont 15 millions d'actions

** Par ailleurs, BTSG rachètera simultanément au souscripteur un nombre d'actions de l'offre pouvant atteindre 10% du montant total de l'opération ou 60 millions de dollars, le montant le moins élevé étant retenu

** Goldman Sachs est le seul teneur de livre

** BTSG, dont le siège est à Louisville, dans le Kentucky, compte environ 193,9 millions d'actions en circulation ** La société de rachat KKR et son directeur général Jon Rousseau ont cédé des actions lors de l'offre secondaire de mars au prix de 41,15 dollars

** L'action BTSG a clôturé en hausse de 2,6% à 60,88 $ mercredi, soit une progression d'environ 63% depuis le début de l'année

** Les 16 analystes sont tous optimistes sur le titre, dont 6 recommandent un "achat fort"; objectif de cours médian de 63 $, selon les données de LSEG