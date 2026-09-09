Le titre Booking Holdings en baisse après avoir perdu son recours judiciaire contre le blocage par l'UE de l'acquisition d'ETraveli

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de l'agence de voyages en ligne Booking Holdings BKNG.O recule de près de 2 % à 176,80 dollars en pré-ouverture

** La société perd sa bataille contre le veto de l'UE en matière de concurrence concernant son acquisition d'ETraveli, d'un montant de 1,63 milliard d'euros (1,90 milliard de dollars) il y a trois ans

** Le Tribunal de l'Union européenne, siégeant à Luxembourg, donne raison à l’autorité de concurrence de l’UE

** La décision de l’UE de 2023 indiquait que l’opération aurait créé un écosystème de voyage pour Booking, empêchant ses concurrents de rivaliser

** La société indique qu'elle examine la possibilité de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne

** 34 des 41 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, sept la note « conserver »; objectif de cours médian à 240 $ — données compilées par LSEG

** Depuis la clôture d’hier, le titre a reculé de 15,83 % depuis le début de l’année