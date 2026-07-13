Le titre Biogen progresse après que la FDA a autorisé l'utilisation à domicile d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

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13 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biogen

BIIB.O progresse de 5,3 % à 209,69 dollars (XX,XX euros)

** La FDA a approuvé un schéma posologique initial pour l’injection sous-cutanée du Leqembi, le médicament contre la maladie d’Alzheimer développé par Eisai et Biogen, permettant ainsi aux patients de commencer leur traitement à domicile

** Auparavant, le Leqembi n’était autorisé qu’avec une dose initiale par voie intraveineuse avant que les patients ne puissent passer à d’autres options posologiques

** Le Leqembi est autorisé pour le traitement de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, une affection cérébrale entraînant une perte de mémoire qui touche plus de 6,5 millions d’Américains

** La FDA indique que les données ont montré que l’injection permettait d’atteindre une exposition au médicament comparable à celle du schéma intraveineux, ce qui confirme une efficacité et une sécurité similaires

** La FDA recommande un test génétique avant le traitement, car certains patients présentent un risque plus élevé d’effets indésirables

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse d’environ 18 % depuis le début de l’année