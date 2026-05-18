Le titre Bio-Rad Laboratories s'envole après l'annonce de l'augmentation de la participation d'Elliott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** L'action du fournisseur américain de produits de diagnostic Bio-Rad Laboratories BIO.N a progressé de 7% à 265,01 dollars avant l'ouverture du marché ** Le Wall Street Journal rapporte que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a constitué une participation importante dans la société

** Elliott prévoit de faire pression sur la société pour qu'elle relance le cours de son action, actuellement en perte de vitesse - WSJ

** Le rapport indique également qu'Elliott a pris une participation dans le fournisseur allemand d'équipements biopharmaceutiques Sartorius SATG.DE , dans lequel Bio-Rad est un investisseur

** La taille exacte des participations d’Elliott dans Bio-Rad ou Sartorius n’est pas divulguée dans l’article ** Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations; Elliott, Bio-Rad et Sartorius n'ont pas répondu aux demandes de commentaires

** À la clôture d'hier, l'action BIO affichait une baisse de 18,3% depuis le début de l'année