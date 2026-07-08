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Le titre Beazer Homes s'envole après l'annonce d'une offre d'achat révisée de Dream Finders
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Le constructeur immobilier Beazer Homes USA

BZH.N progresse de 14 % à 31,26 dollars en pré-ouverture

** BZH est en passe d'atteindre son plus haut niveau depuis un an et demi, si cette hausse se confirme, selon le

** Dream Finders Homes DFH.N rehausse son offre d’achat de BZH dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à 875 millions de dollars, à 32 dollars par action, rapporte Bloomberg

** L'offre représente une prime de 16,7 % par rapport au dernier cours de clôture de Beazer Homes

** En mai, DFH avait accepté d'acquérir BZH au comptant à 25,75 dollars par action, soit environ 704 millions de dollars

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 35,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BEAZER HOMES USA
31,475 USD NYSE +15,10%
DREAM FINDERS RG-A
16,260 USD NYSE -2,17%
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