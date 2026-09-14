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Le titre Baldwin progresse après la publication d'un article indiquant que la société de Michael Dell serait sur le point de conclure une opération de retrait de la cote de 7,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 11:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Le titre de la société de courtage en assurance Baldwin Insurance Group ( BWIN.O ) progresse de 4,8 % à 31 dollars en pré-ouverture

** BWIN progresse après que le Financial Times a rapporté que DFO Management, la société de Michael Dell, menait une opération de retrait de la cote d'un montant prévu de 7,7 milliards de dollars pour la société

** L'opération proposée valorise BWIN à 32,50 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 10 % par rapport au cours de clôture de vendredi

** Sept des onze courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et quatre « conserver »; leur objectif de cours médian est de 31 dollars – données compilées par LSEG

** BWIN et DFO Management n’ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures d’ouverture dimanche

** À la dernière clôture, l'action BWIN affichait une hausse de 23,4 % depuis le début de l'année

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