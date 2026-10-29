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Le titre Ayvens progresse malgré un résultat net des ventes de véhicules d'occasion négatif
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:33

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Une personne se promène dans le parking des voitures de location de l'aéroport international John F. Kennedy, dans le Queens, à New York.

Une personne se promène dans le parking des voitures de location de l'aéroport international John F. Kennedy, dans le Queens, à New York.

Ayvens a publié jeudi un résultat net ‌des ventes de véhicules d'occasion négatif au troisième trimestre, le groupe citant une normalisation concernant ​les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), ainsi que les effets des prix élevés du pétrole sur la demande.

L'entreprise française de location de véhicules a rapporté une perte nette des ventes de ​véhicules d'occasion de 21 millions d'euros, contre un gain de 75 millions à la même période l'année dernière.

"Ayvens a enregistré ​une solide performance trimestrielle dans un marché des ⁠véhicules d’occasion volatil. Notre priorité donnée à la rentabilité de l’activité et aux réductions de ‌coûts a permis d’atténuer la baisse du résultat de la vente de véhicules d’occasion, accentuée par l’impact des prix élevés du pétrole", a déclaré Philippe ​de Rovira, directeur général, cité ‌dans un communiqué de l'entreprise.

À la Bourse de Paris, vers 09h36 GMT, ⁠l'action de la filiale de location automobile de Société Générale progressait cependant de 4,26% à 9,18 euros, contre un gain de 0,9% pour le SBF 120 au même moment.

"Ayvens a enregistré ⁠un bénéfice avant impôts ‌inférieur de 5% au consensus, en raison d'une baisse des ventes de ⁠voitures d'occasion et d'une légère hausse des coûts", déclarent les analystes de JP Morgan dans ‌une note.

Les analystes de Jefferies remarquent également que le bénéfice est inférieur de ⁠5% au consensus, mais soulignent que les marges sont en ligne avec ⁠leurs attentes, et même ‌probablement meilleures, compte tenu d'un élément non récurrent de 56 millions d'euros "qui va également atténuer l'écart ​par rapport au résultat avant impôts".

"Les résultats d'Ayvens ‌au troisième trimestre 2026 sont légèrement moins bons que prévu, mais le taux d'imposition a permis de sauver le ​bénéfice net", résume Reg Watson, analyste chez ING, dans une note publiée jeudi.

Le volume total des ventes de voitures sur la période a reculé à 127.000 unités, contre 140.000 ⁠unités l'année précédente, en raison du nombre de véhicules neufs livrés en 2022 et 2023 dans un contexte de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, selon le communiqué d'Ayvens.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 739 millions d'euros sur le trimestre, en baisse de 13,1% sur un an, et le ratio CET1 a atteint 12,8% à la fin septembre 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache et Etienne ​Breban, édité par Augustin Turpin)

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