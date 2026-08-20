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Le titre Aveanna Healthcare chute alors qu'un sponsor réduit sa participation
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 22:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du prestataire de soins à domicile Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O ont reculé de 8,4 % à 11,88 dollars en séance prolongée, suite à l'annonce d'une offre secondaire ** AVAH annonce que des filiales de J.H. Whitney Equity Partners, ainsi que certains administrateurs et dirigeants actuels et anciens, céderont 15 millions d'actions

** RBC est le seul teneur de livre de l'opération ** AVAH, dont le siège est à Atlanta, en Géorgie, compte environ 218,3 millions d’actions en circulation, selon le prospectus

** L’action AVAH a clôturé en baisse de 1,4 % à 12,97 dollars jeudi après avoir atteint un plus haut intrajournalier record de 13,39 dollars; le titre a progressé d’environ 69 % au cours des trois derniers mois

** Sur 11 analystes, 8 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 3 recommandent de "conserver"; le cours cible médian s’établit à 13 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2026 à 22:46:58.

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