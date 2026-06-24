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Le titre australien Xero enregistre sa plus forte hausse en trois semaines après que Citi a tablé sur une hausse des cours
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 05:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** L'action Xero XRO.AX a progressé jusqu'à 8,9% pour atteindre 70,830 dollars australiens, enregistrant ainsi sa plus forte hausse journalière depuis le 2 juin ** L'éditeur de logiciels de comptabilité figure parmi les valeurs les plus performantes de l'indice de référence .AXJO , en hausse de 0,1% ** Citi (maintient sa recommandation "acheter" avec un objectif de cours de 113,60 dollars australiens) prévoit une hausse pondérée des prix de près de 8% pour les produits Xero au cours de l’exercice 2026, supérieure à celle de 7% enregistrée l’année dernière, ce qui devrait faire progresser le revenu moyen par utilisateur (ARPU) d’environ 5% au cours de cet exercice ** La société de courtage indique que cette augmentation régulière des prix reflète la confiance de XRO dans sa position sur le marché et une concurrence rationnelle

** Au Royaume-Uni, les hausses de prix de Xero pour l’exercice 26 concernent principalement les formules qui n’avaient connu qu’une faible augmentation, voire aucune, l’année dernière – Citi ** Depuis le début de l’année, XRO a reculé de près de 38% contre une hausse de 1% pour l’indice.AXJO

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 05:31:00.

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