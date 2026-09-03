Le titre australien Telstra progresse après que Citi a relevé sa recommandation à "acheter" en raison de la maîtrise des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

3 septembre - **L'action du groupe australien Telstra

TLS.AX progresse jusqu'à 1 % à 4,765 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 19 août

** Citi relève la recommandation sur le premier opérateur télécom australien à "acheter", avec un objectif de cours inchangé à 5,25 dollars australiens

** La société de courtage met en avant la bonne maîtrise des coûts de l'opérateur de télécommunications

** Il table sur une croissance de 5 % en glissement annuel des services mobiles pour l’exercice 2027, avec un gain potentiel lié à une plus forte croissance du chiffre d’affaires moyen par utilisateur

** Toutefois, Citi s'attend à ce que les services postpayés sous la marque Telstra continuent de reculer

** Elle cite comme risques une enquête de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) sur l’itinérance mobile, ainsi qu’une pression potentielle à moyen terme sur l’ARPU liée à l’obligation de service mobile universel

** Sur 14 analystes, trois attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, dix "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian s’établit à 5,01 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de près de 3 % depuis le début de l’année