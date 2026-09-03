 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre australien Telstra progresse après que Citi a relevé sa recommandation à "acheter" en raison de la maîtrise des coûts
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 05:51
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

3 septembre - **L'action du groupe australien Telstra

TLS.AX progresse jusqu'à 1 % à 4,765 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 19 août

** Citi relève la recommandation sur le premier opérateur télécom australien à "acheter", avec un objectif de cours inchangé à 5,25 dollars australiens

** La société de courtage met en avant la bonne maîtrise des coûts de l'opérateur de télécommunications

** Il table sur une croissance de 5 % en glissement annuel des services mobiles pour l’exercice 2027, avec un gain potentiel lié à une plus forte croissance du chiffre d’affaires moyen par utilisateur

** Toutefois, Citi s'attend à ce que les services postpayés sous la marque Telstra continuent de reculer

** Elle cite comme risques une enquête de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) sur l’itinérance mobile, ainsi qu’une pression potentielle à moyen terme sur l’ARPU liée à l’obligation de service mobile universel

** Sur 14 analystes, trois attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, dix "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian s’établit à 5,01 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a reculé de près de 3 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

CITIGROUP
134,350 USD NYSE +1,38%
TELSTRA GRP
3,2500 USD OTCBB +2,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 05:51:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,21 -0,18%
Or
4 437,01 +1,13%
CAC 40
8 280,63 -0,26%
EUR/USD SPOT
1,15986 +0,09%
TOTALENERGIES
78,3 +0,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank