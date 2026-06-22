Le titre australien Metcash chute à son plus bas niveau depuis près de deux semaines après la publication de résultats annuels décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 juin - ** L'action Metcash MTS.AX recule de 3,1% à 3,08 dollars australiens, son plus bas niveau depuis le 10 juin
** L'entreprise de distribution en gros affiche un bénéfice net attribuable de 279,1 millions de dollars australiens (195,59 millions de dollars), en baisse de 4,2% par rapport à l'année précédente
** La société de courtage Citi estime que les conditions de marché dans le secteur du matériel informatique devraient rester difficiles jusqu’à l’exercice 2027, les marges de vente au détail devant probablement rester sous pression
** Citi a maintenu sa recommandation “vendre” sur l’action Metcash
** Environ 6 millions d’actions ont changé de mains, soit 1,2 fois la moyenne sur 30 jours
** Baisse de 5,3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance
(1 dollar américain = 1,4269 dollar australien)
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