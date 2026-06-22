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Le titre australien Metcash chute à son plus bas niveau depuis près de deux semaines après la publication de résultats annuels décevants
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 07:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action Metcash MTS.AX recule de 3,1% à 3,08 dollars australiens, son plus bas niveau depuis le 10 juin

** L'entreprise de distribution en gros affiche un bénéfice net attribuable de 279,1 millions de dollars australiens (195,59 millions de dollars), en baisse de 4,2% par rapport à l'année précédente

** La société de courtage Citi estime que les conditions de marché dans le secteur du matériel informatique devraient rester difficiles jusqu’à l’exercice 2027, les marges de vente au détail devant probablement rester sous pression

** Citi a maintenu sa recommandation “vendre” sur l’action Metcash

** Environ 6 millions d’actions ont changé de mains, soit 1,2 fois la moyenne sur 30 jours

** Baisse de 5,3% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 dollar américain = 1,4269 dollar australien)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 07:49:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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