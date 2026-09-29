Le titre australien Megaport rebondit après avoir décroché des contrats dans le domaine de l'IA d'une valeur de 687 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Nouvelle version avec contexte, commentaires d'analystes et évolution des cours)

par Jasmeen Ara Islam Shaikh et Rajasik Mukherjee

Le fournisseur australien de services réseau et cloud Megaport MP1.AX a annoncé mardi avoir remporté trois contrats d’infrastructure d’IA d’une valeur totale d’environ 978,6 millions de dollars australiens (686,88 millions de dollars) et avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, ce qui a fait bondir son cours de près de 21%.

Ces nouveaux contrats soulignent la transformation de Megaport en fournisseur d'infrastructures d'IA à la suite de son acquisition de Latitude.sh, alors que la demande croissante en calcul sur processeur graphique (GPU) alimente les dépenses technologiques à long terme.

Ces contrats, signés par l’intermédiaire de Latitude.sh, devraient générer 232,4 millions de dollars australiens de chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) une fois pleinement déployés.

Ces accords portent le chiffre d’affaires récurrent pro forma du groupe à environ 1,1 milliard de dollars australiens et amènent la valeur totale des contrats stratégiques d’infrastructure d’IA annoncés depuis avril à environ 2,3 milliards de dollars australiens, y compris quatre contrats similaires d’une valeur de 458,9 millions de dollars australiens, obtenus début juin.

"Le véritable défi réside désormais dans l’exécution: installer les équipements dans les délais, convertir la valeur des contrats en chiffre d’affaires et générer un rendement adéquat sur une base de capital nettement plus importante", a déclaré Mark Gardner, fondateur et directeur général de MPC Markets.

"Une valeur contractuelle de près d’un milliard de dollars, c’est impressionnant. Mais cela ne représente pas un milliard de dollars de chiffre d’affaires aujourd’hui."

L’action Megaport a progressé jusqu’à 20,5% pour atteindre 22,720 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 13 août, tandis que l’indice boursier de référence .AXJO progressait de 0,2%.

Megaport, qui utilise des puces Nvidia NVDA.O et AMD

AMD.O et opère dans plus de 1 100 centres de données répartis dans 31 pays, a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027, les portant de 620 millions à 730 millions de dollars australiens à une fourchette comprise entre 720 millions et 810 millions de dollars australiens.

Elle a également revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour l’exercice 2027, les portant de 1,28 à 1,38 milliard de dollars australiens à 1,78 à 1,88 milliard de dollars australiens, afin de soutenir les nouveaux contrats et de renouveler son parc de GPU.

(1 $ = 1,4247 dollar australien)