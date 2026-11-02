Le titre australien JB Hi-Fi recule après que Morningstar a estimé que ses actions étaient surévaluées

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2 novembre - ** Le cours de l'action de la société australienne JB Hi-Fi JBH.AX recule de 1% pour s'établir à 72,155 dollars australiens

** Morningstar estime que les actions de JB Hi-Fi sont surévaluées et maintient son estimation de la juste valeur à 58 dollars australiens par action

** Morningstar indique qu'il table désormais sur des marges bénéficiaires plus faibles pour l'exercice 2027, en raison d'un recul des ventes à court terme

** Le cabinet d’analyse financière précise que les marges d’EBIT devraient s’établir en moyenne à 7,2% au cours de la décennie pour que l’évaluation de Morningstar corresponde aux cours actuels de l’action

** Morningstar ajoute qu'une progression des marges liée à une hausse des ventes est peu probable et prévoit que les marges avant impôts à long terme se stabiliseront aux niveaux de l'exercice 2027

** Sept analystes sur 14 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, cinq “conserver” et deux “vendre”; leur objectif de cours médian est fixé à 78,50 dollars australiens – données LSEG

** Depuis le début de l’année, le titre a reculé de 24,7%