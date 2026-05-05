 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre australien Charter Hall Social progresse après que Morningstar a estimé que les difficultés liées au G8 n'auraient que « peu de répercussions »
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 06:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - **Les actions du fonds immobilier australien Charter Hall Social Infrastructure REIT CQE.AX ont progressé de 1,2 % à 2,62 dollars australiens, leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 24 avril

** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur du bailleur à 3,70 dollars australiens

** S'attend à « peu de répercussions » suite à la fermeture des centres de G8 Education GEM.AX

** Il estime que le marché « sous-estime la résilience et le caractère défensif des revenus de Charter Hall Social, qui bénéficie d'un taux d'occupation quasi total et de baux de longue durée » ** G8 Education GEM.AX , le plus grand prestataire privé de services de garde d'enfants du pays, ferme 40 centres , mais seuls cinq sont loués par CQE, ce qui ne représente que 1 % des revenus locatifs - Morningstar

** Note que le portefeuille du REIT est diversifié, avec 65 % des revenus provenant de la garde d'enfants et le reste de services essentiels tels que les soins de santé et autres

** GEM recule de 8,8 % à 0,155 dollar australien

** Depuis le début de l'année, CQE a reculé de 15,6% et GEM a chuté de 77,2%

Valeurs associées

MORNINGSTAR
167,7900 USD NASDAQ -0,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 06:47:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne attend sur le quai du métro de Wall Street dans le quartier financier de Manhattan, à New York
    Wall Street termine en baisse, inquiétude sur le Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 05.05.2026 07:16 

    La Bourse de New York a fini en baisse lundi alors ‌qu'un navire sud-coréen a été victime d'une explosion dans le détroit d'Ormuz au premier jour de l'opération "Project Freedom" lancée par le président ​Donald Trump, qui vise à évacuer les navires commerciaux ... Lire la suite

  • SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 05.05.2026 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.05.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ELIS ... Lire la suite

  • Un personne devant un écran affichant les mouvements des navires dans le détroit d'Ormuz sur un site web de suivi des navires, le 4 mai 2026 à Nicosie, à Chypre ( AFP / - )
    Appels à la désescalade après les accrochages entre forces américaines et iraniennes autour d'Ormuz
    information fournie par AFP 05.05.2026 05:51 

    Les appels à la désescalade dans le Golfe se multiplient mardi, après des accrochages irano-américains autour du stratégique détroit d'Ormuz et les tirs de l'Iran vers les Emirats arabes unis, les premiers contre un pays du Golfe en près d'un mois de trêve. Depuis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank