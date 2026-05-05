Le titre australien Charter Hall Social progresse après que Morningstar a estimé que les difficultés liées au G8 n'auraient que « peu de répercussions »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 mai - **Les actions du fonds immobilier australien Charter Hall Social Infrastructure REIT CQE.AX ont progressé de 1,2 % à 2,62 dollars australiens, leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 24 avril

** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur du bailleur à 3,70 dollars australiens

** S'attend à « peu de répercussions » suite à la fermeture des centres de G8 Education GEM.AX

** Il estime que le marché « sous-estime la résilience et le caractère défensif des revenus de Charter Hall Social, qui bénéficie d'un taux d'occupation quasi total et de baux de longue durée » ** G8 Education GEM.AX , le plus grand prestataire privé de services de garde d'enfants du pays, ferme 40 centres , mais seuls cinq sont loués par CQE, ce qui ne représente que 1 % des revenus locatifs - Morningstar

** Note que le portefeuille du REIT est diversifié, avec 65 % des revenus provenant de la garde d'enfants et le reste de services essentiels tels que les soins de santé et autres

** GEM recule de 8,8 % à 0,155 dollar australien

** Depuis le début de l'année, CQE a reculé de 15,6% et GEM a chuté de 77,2%