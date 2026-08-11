Le titre Aurora Cannabis s'envole après l'annonce d'une offre publique d'achat par Curaleaf

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11 août - ** Les actions de la société de cannabis Aurora Cannabis ACB.O ACB.TO , cotées aux États-Unis, progressent de 17 % à 3,34 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que Curaleaf prévoit de lancer une offre publique d'achat à 4 dollars par action en espèces et en actions, soit une prime de 45 % par rapport au cours moyen de l'action Aurora au cours des 30 derniers jours

** L'offre prévoit 0,3463 action Curaleaf et 0,75 dollar en espèces pour chaque action Aurora

** Curaleaf indique que cette fusion donnerait naissance à une entreprise du secteur du cannabis présente dans 17 pays et affichant un chiffre d’affaires sur les douze derniers mois supérieur à 1,5 milliard de dollars

** La société prévoit de réaliser au moins 40 millions de dollars d'économies annuelles grâce à cette opération

** Boris Jordan, directeur général de Curaleaf, explique que la société a rendu publique cette proposition après que le conseil d’administration d’Aurora a refusé d’entamer des négociations

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 45 % depuis le début de l'année