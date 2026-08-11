 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Aurora Cannabis s'envole après l'annonce d'une offre publique d'achat par Curaleaf
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 15:24
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société de cannabis Aurora Cannabis ACB.O ACB.TO , cotées aux États-Unis, progressent de 17 % à 3,34 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que Curaleaf prévoit de lancer une offre publique d'achat à 4 dollars par action en espèces et en actions, soit une prime de 45 % par rapport au cours moyen de l'action Aurora au cours des 30 derniers jours

** L'offre prévoit 0,3463 action Curaleaf et 0,75 dollar en espèces pour chaque action Aurora

** Curaleaf indique que cette fusion donnerait naissance à une entreprise du secteur du cannabis présente dans 17 pays et affichant un chiffre d’affaires sur les douze derniers mois supérieur à 1,5 milliard de dollars

** La société prévoit de réaliser au moins 40 millions de dollars d'économies annuelles grâce à cette opération

** Boris Jordan, directeur général de Curaleaf, explique que la société a rendu publique cette proposition après que le conseil d’administration d’Aurora a refusé d’entamer des négociations

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 45 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AURORA CANNABIS
4,860 CAD TSX +20,60%
AURORA CANNABIS
3,4850 USD NASDAQ +20,59%
CURALEAF HLDG
13,010 CAD TSX -0,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Pétrole Brent
88,56 +0,77%
VALNEVA
2,48 +6,44%
2CRSI
28,16 -1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank