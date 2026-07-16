Le titre AtaiBeckley s'envole après l'annonce selon laquelle Lilly serait sur le point d'acquérir un développeur de médicaments psychédéliques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action AtaiBeckley ATAI.O a bondi de 50 % après la publication d'un article indiquant qu'Eli Lilly LLY.N était en pourparlers pour acquérir le développeur de médicaments psychédéliques dès cette semaine.

Bloomberg News a indiqué mercredi en fin de journée que Lilly négociait un accord avec une prime, citant des sources proches du dossier.

Les actions d'AtaiBeckley, société basée à New York, ont progressé de 31 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 1,97 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars à la clôture de mercredi, selon les données de LSEG.

Le décret présidentiel signé en avril par le président américain Donald Trump, visant à accélérer l’accès aux traitements à base de médicaments psychédéliques, avait déclenché une vague d’optimisme dans l’ensemble du secteur.

"Même si le montant de l'opération pourrait dépasser les 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, les négociations en cours avec d'autres laboratoires pharmaceutiques pourraient permettre d'atteindre un prix de rachat plus élevé", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

L'action Lilly était stable avant l'ouverture de la Bourse.

Eli Lilly et AtaiBeckley n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Les actions d’autres développeurs de médicaments psychédéliques ont également progressé jeudi avant l’ouverture du marché. Compass Pathways CMPS.O a gagné 7 %, GH Research

GHRS.O a bondi de 15 %, Definium Therapeutics DFTX.O a grimpé de 6 % et Enveric Biosciences ENVB.O a progressé de 3 %.

AtaiBeckley se concentre sur les traitements à base de psychédéliques pour les troubles de santé mentale et développe le BPL-003, une formulation intranasale de 5-MeO-DMT destinée au traitement de la dépression réfractaire.

Selon des analystes et des experts de la santé, le décret de Trump devrait raccourcir les délais administratifs tout en attirant davantage de capitaux vers ce secteur.

Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que le secteur des psychédéliques devrait poursuivre son essor et s’apprête à s’imposer dans le courant dominant.

Lilly s’est lancée dans une vague d’acquisitions, notamment dans le domaine des neurosciences, avec notamment le rachat, pour 7,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, du laboratoire Centessa Pharmaceuticals, spécialisé dans les troubles du sommeil.