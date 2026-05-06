 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Arista Networks recule, les prévisions pour le deuxième trimestre n'ayant pas répondu aux attentes élevées
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action du fournisseur d'équipements réseau Arista Networks ANET.N recule de 8,5 % à 155,73 $ en pré-ouverture ** Les prévisions d' s légèrement en hausse de la société pour le deuxième trimestre ne répondent pas aux attentes élevées des investisseurs

** La société table sur un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 2,77 milliards; elle prévoit un bénéfice par action d'environ 88 cents au deuxième trimestre, supérieur aux estimations de 85 cents - données LSEG

** « Le marché est habitué aux résultats nettement supérieurs aux prévisions d'Arista, et aujourd'hui, nous pensons que ces résultats et la révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année n'ont pas suffi au marché. Nous soupçonnons que les investisseurs tablaient sur des prévisions plus optimistes, ce qui explique la chute du cours de l'action », a déclaré William D. Kerwin, analyste senior chez Morningstar

** La société affiche toutefois un chiffre d'affaires de 2,71 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,61 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action ANET affichait une hausse de 29,91 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ARISTA NE
170,240 USD NYSE -1,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank