Le titre Amylyx plonge après une vente d'actions supplémentaire de 500 millions de dollars destinée à financer un médicament contre le diabète

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20 août - ** L'action d'Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O reculait de 1,4 % à 38,07 dollars avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 500,2 millions de dollars ** Mercredi dernier, la société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a vendu environ 14,1 millions d’actions à 35,50 dollars, soit une décote de 8 % par rapport au dernier cours de clôture ** L’action AMLX a bondi de 64 % pour clôturer à 35,11 dollars mardi après que la société a annoncé que son médicament contre le diabète, l’avexitide, avait atteint son objectif principal d’améliorer l’hypoglycémie post-bariatrique lors d’un essai clinique de phase avancée

** Après la clôture mardi, la société a lancé une offre publique de 350 millions de dollars destinée à financer les activités de pré-commercialisation de l'avexitide, la R&D et d'autres projets; son titre a encore progressé de 10 % mercredi

** Leerink, Morgan Stanley, Guggenheim et LifeSci sont les co-chefs de file de l'émission d'actions

** Jusqu’à mercredi, l’action AMLX a plus que triplé depuis le début de l’année, pour une capitalisation boursière d’environ 4,3 milliards de dollars

** Sur 12 analystes, 11 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat” et 1 la note “conserver”; l’objectif de cours médian est de 40 dollars, selon LSEG