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Le titre AMC s'envole après l'annonce d'un bénéfice inattendu au deuxième trimestre et d'un chiffre d'affaires record
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** Le titre de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N bondit de 16 % à 2,26 dollars avant l'ouverture du marché ** La société annonce un chiffre d'affaires record de 1,60 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 1,47 milliard de dollars – données compilées par LSEG ** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 14 cents, contre des estimations tablant sur une perte de 6 cents ** La fréquentation a augmenté de 13,5 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente ** Au cours du deuxième trimestre, six films différents ont généré un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions de dollars lors de leur premier week-end d'exploitation aux États-Unis – AMC ** À la clôture d'hier, le titre AMC affichait une hausse de 24,4% depuis le début de l'année

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