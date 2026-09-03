Le titre Amalgamated Financial progresse après que Raymond James a lancé sa couverture avec une recommandation « surperformance »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Le titre de la banque américaine Amalgamated Financial AMAL.O progresse de 1,8 % à 48,99 dollars, dans un volume d'échanges modéré avant l'ouverture du marché

** Raymond James lance la couverture du titre AMAL avec une note de « surperformance » et un objectif de cours de 55 dollars, soit un potentiel de hausse de 14 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage estime que le modèle de dépôt à faible coût d’AMAL devrait soutenir la poursuite de la croissance des bénéfices et une forte rentabilité

** Elle ajoute que les investissements continus dans la technologie et le recrutement de banquiers commerciaux expérimentés devraient soutenir la capacité de croissance organique d’AMAL

** « Nous estimons que l’action présente une valorisation attractive compte tenu d’une rentabilité supérieure à celle de ses pairs et de solides perspectives de croissance organique », déclare Steve Moss, analyste chez Raymond James

** Depuis la dernière clôture, l’action AMAL a progressé de 50,3 % depuis le début de l’année