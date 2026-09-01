Le titre Alumis s'effondre après l'échec d'un médicament contre le lupus à atteindre son objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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1er septembre - ** Les actions de la société biopharmaceutique Alumis ALMS.O chutent de 54,2 % à 9,99 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son étude de phase intermédiaire sur l’envudeucitinib, un médicament expérimental destiné au traitement du lupus érythémateux disséminé (une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les tissus sains), n’a atteint ni les objectifs principaux ni les objectifs secondaires dans l’ensemble du groupe de patients

** Elle précise qu’un sous-groupe prédéfini de patients présentant une signature génétique élevée de l’interféron, un marqueur lié à l’inflammation dans le lupus, a montré des réponses sur le critère d’efficacité principal et sur des critères d’évaluation secondaires clés

** Alumis prévoit de discuter du développement en phase avancée avec les autorités réglementaires sur la base des résultats de ce sous-groupe

** La société indique que l’envudeucitinib a été globalement bien toléré et qu’aucun nouveau signal de sécurité n’a été observé

** Alumis reste en bonne voie pour déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis de l'envudeucitinib dans le psoriasis en plaques modéré à sévère au quatrième trimestre 2026

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 124 % depuis le début de l’année