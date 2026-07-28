Le titre Altimmune s'envole après qu'un médicament expérimental contre l'obésité a démontré son efficacité dans le cadre d'une étude sur les troubles liés à la consommation d'alcool

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Altimmune ALT.O ont progressé d'environ 19% pour atteindre 3,51 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental amaigrissant, le pemvidutide, a atteint l'objectif principal d' une étude de phase intermédiaire menée auprès de patients souffrant d'un trouble lié à la consommation d'alcool modéré à sévère

** Le médicament a permis de réduire de manière significative le nombre de jours de forte consommation d’alcool par rapport au placebo, ce qui constituait l’objectif principal de l’étude - ALT

** Près des deux tiers des patients traités par le pemvidutide ont également atteint une réduction de deux niveaux de leur score WHO-RDL, un objectif secondaire de l’étude - ALT

** L’échelle WHO-RDL classe la consommation moyenne quotidienne ou hebdomadaire d’alcool en cinq catégories: sans risque, faible risque, risque moyen, risque élevé et risque très élevé

** Le pemvidutide appartient à la même classe de médicaments que le Wegovy ( NOVOb.CO ) de Novo Nordisk et le Zepbound ( LLY.N ) d’Eli Lilly, connus sous le nom d’agonistes du GLP-1

** Il fait également l'objet d'essais cliniques pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une forme grave de stéatose hépatique

** À la clôture d'hier, l'action ALT avait chuté de 18% depuis le début de l'année