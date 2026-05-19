Le titre Alphabet recule alors que Google et Blackstone s'apprêtent à lancer une coentreprise dans le domaine du cloud et de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

19 mai - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont reculé de 2,2 % à 388,13 dollars mardi, dans un contexte de faiblesse générale du secteur technologique, après que la société mère de Google et Blackstone BX.N ont annoncé qu'elles allaient créer une coentreprise dans le domaine du cloud et de l'intelligence artificielle

** Blackstone va investir initialement 5 milliards de dollars en fonds propres pour mettre en service une capacité de 500 mégawatts de centres de données en 2027, offrant ainsi de la capacité et les puces d'IA personnalisées de Google

** La nouvelle coentreprise basée aux États-Unis vise à tirer parti de la demande croissante en services informatiques d'IA et sera dirigée par Benjamin Sloss, cadre de longue date chez Google, en tant que directeur général

** Les actions des concurrents dans le domaine des infrastructures cloud, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , ont chuté respectivement de 6% et 3% après l'annonce

** Malgré cette baisse, l'action GOOGL a bondi d'environ 24% depuis le début de l'année et dépassant la hausse de 11% du Nasdaq .IXIC . L'action a atteint un plus haut historique intrajournalier à 408,61 $ lundi.

** La grande majorité des analystes attribuent à l'action la note "acheter" ou "acheter fortement", avec un objectif de cours médian de 420,00 $, selon les données compilées par LSEG