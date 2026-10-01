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Le titre Alphabet progresse après l'annonce par Google de son modèle phare d'IA, Gemini 4
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 11:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions d'Alphabet, la maison mère de Google, GOOGL.O , progressent de 1,8% à 347,30 dollars en pré-ouverture, surperformant les autres sociétés du « Magnificent 7 »

** Google lance « Argon », un nouveau modèle d'IA haut de gamme , qui fera partie de sa gamme Gemini 4

** Ce nouveau modèle est plus volumineux que la précédente gamme de modèles avancés « Pro » de Google - GOOGL

** Il obtient de meilleurs résultats qu'« Astra » d’OpenAI et « Opus » d’Anthropic sur plusieurs benchmarks du secteur, mais reste en retrait sur certains indicateurs, notamment deux benchmarks de codage – Co

** GOOGL se négocie à 20,82 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur qui s’établit à 11,67

** À la clôture d’hier, GOOGL affichait une hausse de près de 9,9% depuis le début de l’année, contre un gain de 9,7% pour l’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K

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