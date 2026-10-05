Le titre Align recule après qu'une société de courtage a abaissé sa note à « en ligne » en raison d'un ralentissement de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action Align Technology ALGN.O recule de 3% à 139,45 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Evercore ISI abaisse la note d'ALGN de "surperformance" à "en ligne avec le marché"

** La société de courtage explique que "l’affaiblissement du contexte de consommation", un "ralentissement marqué" des indicateurs de demande en septembre et les éventuels vents contraires liés au programme VBP chinois en 2027 l’amènent à se montrer "plus prudente quant aux perspectives de bénéfice d’Align"

** Le VBP (achats basés sur le volume) est le programme national chinois d’achats en gros

** Evercore ajoute que le marché dentaire "s’est sensiblement affaibli au troisième trimestre", soulignant la baisse de la confiance et des attentes des consommateurs

** La détérioration de la situation des consommateurs pourrait commencer à affecter la demande d’Invisalign; selon Evercore ISI, la dégradation observée en septembre "augmente le risque que cette détérioration commence à se répercuter sur la demande d’Invisalign"

** Invisalign constitue l’activité principale d’Align, générant environ 3,2 milliards de dollars sur les 4,0 milliards de chiffre d’affaires de la société en 2025

** La société de courtage estime que les signes d’un redressement interne chez Align "commencent à se concrétiser", mais que le contexte de consommation moins favorable et les éventuels vents contraires liés au VBP rendent la voie "plus difficile"

** À la dernière clôture, l’action affichait une baisse d’environ 8% depuis le début de l’année