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Le titre Akeso, coté à Hong Kong, rebondit après l'investissement de 2 milliards de dollars d'AstraZeneca dans Summit et son soutien à l'ivonescimab
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 07:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Le titre du fabricant de médicaments à base d'anticorps Akeso Inc 9926.HK bondit de 15,7% à 106,4 HK$, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis septembre 2024

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 23 juillet après avoir reculé pendant trois séances consécutives

** Le titre est la valeur la plus performante de l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO , qui progresse de 1,3%

** Summit Therapeutics SMMT.O a annoncé lundi que le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca AZN.L allait investir 2 milliards de dollars dans la société et collaborer à une série d’études visant à tester conjointement leurs traitements contre le cancer

** Cet investissement témoigne d’une grande confiance dans l’ivonescimab, un traitement anticancéreux de nouvelle génération dont Summit détient la licence auprès de la société chinoise Akeso

** Summit et AstraZeneca ont également signé des accords visant à explorer les possibilités d’associer l’ivonescimab à plusieurs autres médicaments d’AstraZeneca, notamment ses conjugués anticorps-médicaments, une classe de traitements qui acheminent directement des médicaments anticancéreux vers les cellules tumorales

** Depuis le début de l'année, l'action Akeso a reculé de 6,3%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a perdu 4,6%

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 07:23:11.

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