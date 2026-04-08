Le titre Air France-KLM rattrape une partie de ses pertes accumulées depuis le début du conflit
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 10:00
Dans une note, ING a fait un point pré-résultats, avec un focus sur le carburant, avec Michiel Klinkers des relations investisseurs du groupe. Les analystes estiment que "l'histoire est conforme" à leurs attentes avec quelques points positifs mineurs, comme davantage de vols Europe-Asie et le clouage au sol des compagnies moyen-orientales, face à un énorme point négatif : le kérosène.
En dépit du cessez-le-feu entré en vigueur pour deux semaines, ING a estimé que l'impact de la hausse des prix du kérosène pourrait coûter entre 2 et 3 milliards de dollars si la guerre se poursuivait sur le reste de l'exercice 2026. Les analystes précisent qu'Air France-KLM reconduit généralement ses couvertures pour environ deux tiers de ses besoins en carburant, tandis que les compagnies américaines ne se couvrent pas, et les acteurs asiatiques très peu. Cela offre à Air France-KLM un sérieux avantage compétitif sur l'Atlantique Nord et l'Extrême-Orient selon ING. En outre, le groupe applique depuis la mi-mars une surcharge carburant de 100 euros sur les long-courriers et de 50 euros sur les courts/moyen courriers.
Au niveau des destinations, Air France-KLM ne dessert plus la plupart de ses destinations au Moyen-Orient (Tel Aviv, Dubaï, Riayd, Beyrouth...) soit environ 2,5% de la capacité de la flotte. De plus, le groupe perd son rôle d'apporteur de trafic sur ses principaux hubs que sont Amsterdam et Paris pour aller vers les Amériques. Par conséquent, les analystes d'ING estiment que l'impact réel sur la capacité est de 5%. Enfin, la cherté des prix et l'insécurité sont des facteurs qui peuvent freiner l'envie de voyager.
Le dernier point soulevé par ING est que les trois grandes compagnies du Golfe (Emirates, Etihad Airways et Qatar Airways) sont quasi-clouées au sol, offrant aux transporteurs historiques européens l'opportunité d'être plus compétitifs sur les routes vers l'Asie du Sud-Est. Air France-KLM a notamment indiqué avoir observé une croissance rapide de la demande vers l'Inde, Singapour, la Malaisie ou la Thaïlande et a donc décidé d'augmenter sa capacité sur ces axes avec des avions plus gros et plus nombreux.
En conclusion, ING a confirmé sa recommandation à neutre sur le titre, avec une cible de cours de 12,2 euros, soit un potentiel de hausse de 37,40% par rapport au cours de clôture de mardi. Sans compter la hausse du jour, depuis le début du conflit au Moyen-Orient, l'action Air France-KLM a chuté de 27,80%.
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