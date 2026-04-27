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Le titre Adobe recule après que Mizuho a abaissé sa recommandation à « neutre » en raison de craintes liées à la concurrence
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action d'Adobe ADBE.O , éditeur de Photoshop, recule de 1,3 % à 242,30 $ en pré-ouverture

** Mizuho abaisse la note du titre de « surperformer » à « neutre »; il réduit son objectif de cours de 315 $ à 270 $, ce qui implique toujours une hausse potentielle de 10 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage souligne la concurrence intense sur les « segments prosommateurs/PME », qui incluent des outils tels que Canva, susceptibles de menacer la valeur terminale à long terme d'ADBE

** Il note que, bien que la monétisation de la suite GenAI d'Adobe, Firefly, progresse, le chiffre d'affaires annuel récurrent lié à l'IA représente moins de 2 % du chiffre d'affaires annuel récurrent total d'environ 26 milliards de dollars; « probablement insuffisant pour inverser la courbe de croissance dans un avenir proche »

** La note moyenne de 40 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 310 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 29,9 % depuis le début de l'année

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