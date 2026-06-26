Le titre Acadia Pharma s'envole après que le comité de l'UE a revu son avis sur un médicament destiné au traitement d'un trouble neurologique

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26 juin - ** L'action d'Acadia Pharmaceuticals ACAD.O progresse de 14% à 27 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable à l’issue d’une procédure de réexamen de sa demande d’autorisation de mise sur le marché du daybu pour le traitement des symptômes neurocomportementaux du syndrome de Rett, à la suite de la récente présentation orale devant le CHMP

** Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare, à la fois neurologique et du développement, qui affecte le développement du cerveau

** RBC Capital Markets précise que "le CHMP a indiqué que, bien que l’ampleur des effets soit faible, l’ensemble des données était cliniquement pertinent, ce qui a conduit à cette conclusion positive"

** La société de courtage ajoute que ces préoccupations avaient également été soulevées lors de l’examen du médicament par la FDA américaine, qui l’avait néanmoins approuvé, mais que les attentes d’un revirement en Europe étaient faibles

** RBC indique que "le revirement surprise du CHMP aujourd’hui devrait renforcer encore davantage le plancher de valorisation fondamentale" d’ACAD

** À la suite de la recommandation du CHMP, la Commission européenne examinera cet avis et devrait rendre une décision finale dans les mois à venir

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 11,2% depuis le début de l'année