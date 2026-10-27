Le Timor oriental prend le contrôle du projet gazier Greater Sunrise en rachetant les parts de Woodside

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* Le retrait de Woodside confère au Timor oriental le contrôle total des gisements de gaz

* Le Timor-Leste prévoit depuis longtemps de mener à bien un projet de GNL de plusieurs milliards de dollars sur son propre territoire

* Canberra pourrait s'inquiéter d'un éventuel partenariat avec la Chine dans le cadre du projet Greater Sunrise

(Refonte de l'article, ajout de contexte et de commentaires de la directrice générale de Woodside, de responsables du Timor oriental et d'un universitaire)

par Helen Clark

Le Timor oriental a accepté de racheter la participation de Woodside Energy WDS.AX dans le projet gazier Greater Sunrise pour un montant pouvant atteindre 200 millions de dollars, ouvrant ainsi la voie à une accélération du développement de ces gisements qui pourraient s’avérer essentiels pour la plus petite économie d’Asie.

La société australienne Woodside, qui s’est longtemps opposée au projet de développement du Timor oriental, a annoncé mardi qu’elle céderait sa participation opérationnelle de 33 % à la société publique Timor Gap, y compris les titres de propriété des gisements de Greater Sunrise, faisant ainsi de Timor Gap le propriétaire à 100 %.

Le retrait de Woodside permet au Timor-Leste de poursuivre son ambition de produire du gaz naturel liquéfié destiné à l’exportation, un enjeu crucial pour un pays qui dépend d’un fonds pétrolier qui, en juin, s’élevait à 18,9 milliards de dollars, constitué grâce aux recettes d’un gisement de gaz désormais épuisé.

« Nous sommes désormais mieux placés que jamais pour accélérer le développement de Greater Sunrise et faire avancer la sélection du concept de développement de Timor LNG, ce qui nous rapproche de la concrétisation de l’aspiration de longue date de notre nation: développer Greater Sunrise sur la côte sud du Timor-Leste », a déclaré Rui Soares, directeur général de Timor Gap, dans un communiqué.

Les deux gisements qui composent Greater Sunrise, découverts en 1974, contiendraient, selon les estimations, 5,1 mille milliards de pieds cubes de gaz et 226 millions de barils de condensats, un pétrole brut léger généralement associé au gaz.

Le projet Greater Sunrise a longtemps été bloqué par un différend entre l’Australie et le Timor-Leste concernant la frontière maritime entre les deux pays et le partage des recettes du projet, différend qui a été résolu en 2018.

Depuis lors, le développement du projet a été retardé en raison d’un désaccord entre Woodside et les autorités timoraises quant à savoir si le gaz provenant des gisements en eaux profondes devait être acheminé par gazoduc vers une usine de GNL à Darwin, dans le nord de l’Australie, ou vers un nouveau projet au Timor-Leste.

« Nous savons pertinemment que Sunrise a le potentiel d’apporter une grande valeur ajoutée au Timor-Leste dans la région. Mais il s’agit d’un projet complexe, en particulier d’une telle envergure, et il nécessite une feuille de route de développement adaptée », a déclaré la directrice générale de Woodside, Liz Westcott, à Reuters la semaine dernière.

En novembre dernier, les deux parties ont annoncé une étude conceptuelle conjointe portant sur un projet de 5 millions de tonnes par an. Aucune estimation des coûts n’a été communiquée.

Une étude divulguée à l’Australian Financial Review en 2022 estimait que le développement de Greater Sunrise, avec une usine de GNL au Timor-Leste, coûterait 14,1 milliards de dollars.

OBJECTIF DE PRODUCTION EN 2034

En septembre , le ministre du Pétrole du Timor oriental a déclaré que la date de début de production la plus proche pour ce projet avait été repoussée de deux ans, à 2034.

Afin de contribuer au financement de ce projet de plusieurs milliards de dollars, le ministre du Pétrole du Timor oriental, Francisco da Costa Monteiro, a déclaré à Reuters le mois dernier que Timor Gap pourrait céder une partie de sa participation, à condition que tout nouveau partenaire « adhère à la vision stratégique du Timor ».

Il a ajouté que, compte tenu du contexte actuel, ce projet de 5 millions de tonnes pourrait avoir un impact significatif sur l’approvisionnement mondial en GNL, les acheteurs cherchant à diversifier leurs sources d’approvisionnement.

Le président du Timor oriental, José Ramos-Horta, avait précédemment déclaré que des entreprises chinoises avaient manifesté leur intérêt pour Greater Sunrise, une question susceptible d’inquiéter le gouvernement australien.

Cela « mettrait l’Australie dans une situation assez délicate », a déclaré Bec Strating, directrice du Centre pour la sécurité mondiale de l’université La Trobe.

La finalisation de la transaction avec Timor Gap est prévue pour le premier semestre 2027, a indiqué Woodside. La majeure partie des 200 millions de dollars que Timor Gap s’est engagé à verser ne sera due qu’après la vente de sa première cargaison de GNL.

Début septembre , Timor Gap a également accepté d’acquérir la participation de 10 % d’Osaka Gas 9532.T dans le projet.

En 2018, la société avait racheté les participations détenues par ConocoPhillips COP.N et Shell SHEL.L pour un montant total de 650 millions de dollars.