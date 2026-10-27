Contraint par Trump, Carney transforme le Canada à marche forcée

Le Premier ministre canadien Mark Carney dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, le 17 septembre 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Le rapprochement de son pays avec l'UE n'en est qu'un des exemples. Poussé par l'administration Trump, le Premier ministre canadien Mark Carney s'est lancé dans une transformation économique, diplomatique et militaire du Canada à un rythme inédit.

La guerre commerciale lancée par Washington et les menaces répétées du président américain de faire du Canada le 51e État américain ont été un électrochoc pour le pays qui a compris qu'il était bien trop dépendant de son voisin sur tous les plans.

"Les États-Unis essaient de nous briser pour nous posséder et j'ai promis que cela n'arriverait jamais", a dit M. Carney après avoir rompu les négociations commerciales avec Washington à la fin du mois d'août.

Arrivé au pouvoir il y a un an et demi, ce novice en politique n'a qu'un objectif en tête : faire prendre au Canada un virage à 180 degrés afin de le rendre beaucoup plus autonome des États-Unis. "Bâtir un Canada fort" est devenu son mantra.

L'approche menaçante de Washington a été un "choc" au Canada et "on a un premier ministre qui l'a compris, qui a très bien saisi le contexte et réalisé que cela pouvait lui permettre de faire de grandes choses", note Geneviève Tellier, professeure en études politiques à l'Université d'Ottawa.

"C'est un changement de cap en profondeur et avec Mark Carney, cela va très vite alors qu'on était habitué à ce que ce soit très long" avec les précédents gouvernements, ajoute-t-elle.

Renouer avec la Chine ou l'Inde

Donald Trump (à gauche) s'entretient avec Mark Carney (à droite), en présence de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors de la cérémonie de présentation de la finale de la Coupe du monde de football 2026 à dans le New Jersey, le 19 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Sur le plan commercial, cet ancien banquier d'affaires et banquier central veut doubler à 3 milliards le nombre de consommateurs auxquels les entreprises canadiennes pourraient avoir accès sans droits de douane. À cette fin, il parcourt le globe pour négocier des accords de libre-échange et était encore en Turquie la semaine dernière.

Dans ce cadre, il a renoué avec des États comme l'Arabie saoudite, l'Inde ou la Chine avec lesquels les relations avaient été tendues, voire rompues, sous le mandat de l'ex-Premier ministre Justin Trudeau.

Et assume d'être moins regardant que son prédécesseur sur les droits humains, assurant en juillet ne pas vouloir faire "la leçon" à Riyad sur cette question.

La défense est un autre aspect majeur de cette transformation.

Son budget va être quadruplé d'ici 2030, selon M. Carney et le Canada mise de plus en plus sur des fournisseurs non-américains pour son matériel militaire comme l'a montré la commande cet été de sa nouvelle flotte de sous-marins à l'allemand Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

Un virage "inévitable" selon Maxwell Cameron, professeur de science politique à l'université de Colombie-Britannique. "Si nous commençons à voir les États-Unis comme une menace potentielle pour notre propre souveraineté, nous ne pouvons pas nous reposer sur eux pour notre défense. Nous devons donc réduire les risques", dit l'universitaire.

Critiques émergentes

Le Premier ministre canadien Mark Carney (à gauche) s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse conjointe avec le président turc Recep Tayyip Erdogan (à droite) à l'issue de leur rencontre au complexe présidentiel d'Ankara, le 22 octobre 2026 ( AFP / Adem ALTAN )

Au-delà des partenariats commerciaux, la réorientation de l'économie passe par le lancement de grands projets: oléoduc pour amener le pétrole jusqu'à la côte Pacifique afin de l'exporter en Asie, investissements dans les infrastructures portuaires ou dans l'extraction de matières premières stratégiques...

Et afin d'accélérer le tempo, le gouvernement veut que les projets d'intérêt national reçoivent un feu vert définitif en un an maximum pour rassurer les investisseurs.

Favorisée par sa posture face à Donald Trump, la popularité de Mark Carney reste élevée. Mais les critiques commencent à émerger et se cristallisent justement autour du projet de loi sur l'accélération des grands projets, notamment pétroliers, dénoncé par plusieurs partis d'opposition et groupes écologistes.

"On retourne des décennies en arrière en matière d'environnement", a déclaré la semaine dernière Patrick Bonin, un député fédéral du Bloc Québécois (indépendantiste), en accusant le gouvernement Carney de "profiter de la crise tarifaire" pour faire passer ses réformes.

Maxwell Cameron s'attend à un "retour de bâton" pour Mark Carney sur la question environnementale qui compte pour l'opinion publique canadienne.

Et à long terme, selon Geneviève Tellier, "la plus grosse menace" pour lui, "c'est le départ de Donald Trump" car il deviendra alors "un Premier ministre qui gère une situation normale" sans la "menace imminente existentielle" que représente le président américain pour le Canada.