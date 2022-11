Le timing est-il propice aux fonds obligataires à échéance ?

Sycomore AM lance son tout premier fonds obligataire à échéance

2022 est une année exceptionnelle par l'ampleur de la remontée de taux, la plus forte depuis 28 ans. En parallèle, les spreads de crédit se sont largement écartés. Cela redonne des perspectives de rendement intéressantes aux obligations, en particulier aux obligations d'entreprises et notamment sur le haut rendement. Hormis la parenthèse de la crise sanitaire, le rendement sur le marché du High Yield s'établit actuellement parmi les plus hauts depuis la crise de la dette souveraine du début des années 2010.

C'est dans ce contexte que les équipes de Sycomore AM ont décidé de lancer leur tout premier fonds obligataire à échéance, ouvrant ainsi son expertise de gestion sur les obligations d'entreprises à un public plus large. Leur conviction : le timing -crucial dans le cadre d'un fonds à échéance- est particulièrement intéressant, non seulement parce que les rendements sont à l'heure actuelle redevenus attractifs, mais aussi parce qu'ils rémunèrent bien le risque pris.

Les atouts d'une stratégie de portage

Lancé en septembre dernier, le fonds Sycoyield 2026 est géré selon une stratégie de portage : l'équipe de gestion construit un portefeuille d'obligations d'entreprises dont l'échéance se situe principalement en 2026, qu'elle souhaite conserver jusqu'à leur terme, tant que le profil de risque de l'émetteur lui semble attractif. Bien sûr, l'équipe de gestion assure un suivi permanent des lignes en portefeuille tout au long de la vie du fonds, et se réserve la possibilité d'arbitrer certaines positions au profit d'alternatives présentant un meilleur profil rendement/risque. Cette stratégie de portage « active » offre, pour l'investisseur :

De la visibilité, puisque les obligations sélectionnées seront, dans la majorité des cas, détenues jusqu'à leur maturité, et que l'on connaît le montant intermédiaire et le montant du remboursement à maturité, l'épargnant bénéficie d'une idée très précise de la rentabilité de son investissement à la date d'échéance.

Une sensibilité aux taux et un risque de crédit décroissants. Caractéristique importante d'un fonds à maturité, la sensibilité aux taux du portefeuille et le risque de défaut auquel il est exposé devraient progressivement décroître à mesure que l'on se rapproche de la maturité. Un investisseur détenant le fonds jusqu'à son échéance en 2026 neutralise ainsi significativement le risque de taux au fil du temps.

Données du portefeuille Sycoyield 2026 au 08/11/2022

Rendement à maturité : 6.20%

Notation moyenne des émetteurs* : BB

Maturité moyenne : 07/2026

Données présentées au 08/11/2022, sujettes à variation selon l'évolution de la composition du portefeuille et les conditions de marché. Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital.

Un positionnement délibérément défensif

Dans un contexte de ralentissement économique qui invite à la prudence, le positionnement de l'équipe de gestion du fonds Sycoyield 2026 se veut, à ce stade, délibérément défensif par rapport à ses concurrents : pour construire le portefeuille, les gérants se sont appuyés sur leur analyse des fondamentaux des entreprises pour sélectionner des obligations d'entreprises principalement notées BB*. C'est la partie la plus qualitative de l'univers du haut rendement.

Actuellement, les entreprises du segment à haut rendement sont saines. C'est ce que confirme l'analyse des gérants de Sycomore AM, qui affirment que les entreprises qu'ils ont sélectionnées dans le portefeuille Sycoyield 2026 sont, paradoxalement, en meilleure santé après la crise du Covid. Ces dernières années, elles ont réalisé une très bonne génération de trésorerie : lors de la pandémie, elles ont dû revoir leurs dépenses d'investissement à la baisse, se sont montrées plus prudentes en matière d'acquisitions, et ont ainsi baissé leur niveau d'endettement. Après cette brève récession, elles ont su réaliser de beaux résultats et préserver leurs marges. La bonne posture des banques est également un élément majeur de l'analyse : par rapport à la crise de 2008, les banques sont mieux capitalisées et ont les moyens de venir en aide aux entreprises qui auraient besoin de s'endetter en cas de récession économique.

Privilégiant une répartition sectorielle très diversifiée, l'équipe de gestion de Sycoyield 2026 a délibérément construit un portefeuille peu cyclique avec des secteurs plutôt défensifs, en évitant, au sein de chaque secteur, les émetteurs les plus vulnérables, ceux qui seront les plus fragiles en cas de récession sévère. On retrouve ainsi dans le portefeuille :

Des secteurs généralement peu sensibles à la conjoncture économique : les télécoms par exemple, mais aussi des secteurs très défensifs comme la pharmacie ou le secteur des emballages

Des entreprises disposant d'un fort pouvoir de fixation des prix et d'une marque forte pour préserver leurs marges, telles que Elis dans le secteur des services aux entreprises, ou Picard Surgelés, dont le positionnement premium devrait la rendre moins sensible à la baisse de la consommation et lui permettre de passer plus facilement des hausses de prix

Des secteurs qui bénéficient de tendances porteuses à long terme : le secteur des paiements qui profite naturellement du transfert des paiements en liquide vers les paiements digitaux. Ce sont d'ailleurs des émetteurs qui, d'une certaine façon, tirent parti de l'inflation puisqu'une grande partie de leurs revenus est indexée sur nos achats.

Des secteurs qui bénéficient de la hausse des taux. C'est le cas des compagnies d'assurance, dont la profitabilité et le taux de capitalisation -le montant de leurs fonds propres- s'améliorera progressivement avec la hausse des taux. Nous privilégions en particulier les assurances de personnes (assurances-vie, produits de retraites).

Des entreprises ayant la capacité d'ajuster leurs investissements en fonction du cycle économique. Loxam, par exemple, numéro un de la location de matériel, a la faculté, lorsque la conjoncture se détériore, d'interrompre les investissements dans sa flotte tout en continuant à percevoir des loyers – c'est ainsi que l'entreprise est parvenue à optimiser son profil de crédit lors de la pandémie en 2020. Même schéma pour l'entreprise Verisure, qui commercialise des alarmes pour les particuliers avec un modèle économique par abonnement : lorsque la conjoncture devient plus compliquée dans certaines zones géographiques, l'entreprise coupe ses dépenses marketing, publicitaires et ses campagnes de parrainage et continue de percevoir les sommes des abonnements.

Fidèle à sa philosophie d'investisseur responsable, la sélection que réalisent les gérants de Sycomore AM prend en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est ainsi classé Article 8 selon le règlement SFDR.

Le fonds Sycoyield 2026 s'adresse ainsi à tous les investisseurs : pour les profils dynamiques, le fonds daté permet de faire baisser la volatilité globale d'un portefeuille tout en offrant des perspectives de rendement attractives ; pour les clients patrimoniaux, c'est un véritable relais au fonds en euros et une alternative crédible aux produits immobiliers en assurance-vie, à des placements en cash ou en monétaire. C'est aussi une solution pertinente pour la gestion de trésorerie à moyen terme.

Caractéristiques principales du fonds Sycoyield 2026

Le fonds n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Les opinions, estimations ou prévisions formulées quant aux tendances du marché obligataire ou d'évolution du profil de risque des émetteurs sont fondées sur les conditions actuelles de marché et susceptibles de changer sans préavis. Aucun engagement n'est pris par Sycomore AM quant à leur réalisation. *La notation BB mentionnée constitue une moyenne illustrative de la composition actuelle du portefeuille, mais ne constitue pas une contrainte d'investissement. Le fonds peut être composé d'instruments de toutes notations voire sans notation. Avant d'investir, consultez le DICI du fonds disponible sur www.sycomore-am.com.