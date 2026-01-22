Le thriller de vampires "Sinners" entre dans l'histoire des Oscars avec un record de 16 nominations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

"Sinners" bat le record de 14 nominations aux Oscars

*

Warner Bros en tête des studios avec 30 nominations dans un contexte de surenchère

*

Michael B. Jordan et Leonardo DiCaprio en lice pour le prix du meilleur acteur

(Ajout de nominations supplémentaires, de contexte et de citations aux paragraphes 1-11, 15-19) par Lisa Richwine

Le thriller vampirique "Sinners", qui célèbre la musique blues et la culture noire dans le Sud des Etats-Unis à l'époque de la ségrégation, est entré dans la course aux Oscars jeudi avec 16 nominations, ce qui en fait le film le plus nommé de l'histoire du cinéma.

Ce nombre élevé de nominations fait de "Sinners" le favori de la cérémonie des Oscars du 15 mars, où il sera confronté à des films tels que "One Battle After Another", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme" et bien d'autres encore, pour obtenir le prix tant convoité du meilleur film.

Le précédent record du nombre de nominations en une seule année était de 14, une marque atteinte par "All About Eve", "Titanic" et "La La Land". "Bugonia", "F1", "The Secret Agent", "Sentimental Value" et "Train Dreams" ont également été nominés cette année pour le trophée du meilleur film, la plus haute distinction de l'industrie cinématographique.

Ces nominations couvrent plusieurs genres, du drame historique à l'horreur surnaturelle, et reflètent une académie du cinéma de plus en plus encline à récompenser les histoires non conventionnelles.

Jordan a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur pour son double rôle dans "Sinners", celui de deux frères jumeaux qui ouvrent un juke-joint dans le Mississippi des années 1930, déclenchant un affrontement sanglant entre gangsters et vampires qui sert d'allégorie à la ségrégation et au racisme. Le film de Warner Bros a également obtenu des nominations pour le meilleur réalisateur, Ryan Coogler, pour le meilleur acteur dans un second rôle, Delroy Lindo, et la meilleure actrice dans un second rôle, Wunmi Mosaku, ainsi que pour la meilleure photographie, la meilleure conception de costumes, le meilleur scénario original et les meilleurs effets visuels.

Parmi les concurrents de Jordan figurent Leonardo DiCaprio dans le film d'action décalé "Une bataille après l'autre", qui a obtenu 13 nominations, et Timothée Chalamet dans le film de tennis de table "Marty Supreme".

Paul Thomas Anderson a été nommé pour avoir réalisé "Une bataille après l'autre", qui met en scène DiCaprio dans le rôle d'un ancien radical devenu père d'un adolescent fumeur d'herbe. Les acteurs Sean Penn, Benicio Del Toro et Teyana Taylor ont également été nommés dans des catégories de soutien.

"Ma carrière a été remplie de batailles, de doutes et de moments de profonde incertitude", a déclaré Teyana Taylor dans un communiqué. "J'ai eu l'impression de mener un long combat pour l'espace, le respect et les opportunités. Mais aujourd'hui, je me sens comme un doux rappel que les rêves survivent vraiment."

En ce qui concerne la meilleure actrice, Jessie Buckley a été nommée pour avoir interprété l'épouse de William Shakespeare, Agnes Hathaway, dans "Hamnet", et Kate Hudson pour "Song Sung Blue", l'histoire d'un groupe de musique en hommage à Neil Diamond.

Chloe Zhao, l'une des trois seules femmes à avoir remporté le prix du meilleur réalisateur lors des 97 cérémonies des Oscars à ce jour, pour "Nomadland", a été nommée cette année pour "Hamnet". Le film imagine comment la famille de Shakespeare a fait face à la mort de leur fils de 11 ans, qui s'appelait Hamnet. Les historiens pensent que la mort de Hamnet a inspiré au dramaturge la pièce "Hamlet".

Paul Mescal, qui a reçu les éloges de la critique pour son rôle de Shakespeare, n'a pas été nommé aux Oscars.

COMPTE À REBOURS JUSQU'AU 15 MARS

Les lauréats des statuettes dorées des Oscars seront choisis par les quelque 10 000 acteurs, producteurs, réalisateurs et artisans du cinéma qui composent l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La chaîne ABC de Walt Disney DIS.N retransmettra les récompenses, et le comédien Conan O'Brien en sera l'hôte pour la deuxième année consécutive.

Warner Bros Discovery WBD.O , le studio qui fait l'objet d'une guerre d'enchères entre Netflix NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O , est en tête de tous les studios avec 30 nominations.

Netflix n'a jamais remporté le prix du meilleur film, malgré les nominations de "Roma", "Emilia Perez" et "The Irishman". Il a une chance cette année avec "Frankenstein", qui a obtenu neuf nominations. Le service de diffusion en continu ne sort ses films en salle que pour une durée limitée afin qu'ils puissent être pris en compte pour les récompenses.

Un autre film Netflix, le phénomène mondial "KPop Demon Hunters", a été nommé pour le meilleur film d'animation et pour la chanson originale "Golden".

Deux des films en lice pour le prix du meilleur film sont des films internationaux sous-titrés en anglais.

Le drame norvégien "Sentimental Value" raconte l'histoire de deux sœurs qui tentent de se réconcilier avec leur père dont elles sont séparées, tandis que le film brésilien "The Secret Agent" raconte la vie d'un homme qui s'est opposé à la dictature militaire du pays dans les années 1970.

Stellan Skarsgard, la star de "Sentimental Value", a déclaré que la reconnaissance des Oscars contribuerait à faire connaître un film qui ne bénéficie pas d'un budget publicitaire de plusieurs millions de dollars.

"Nous dépendons des prix et des festivals pour faire connaître le film, alors je suis heureux qu'il soit diffusé", a-t-il déclaré. Le film a récolté 16 millions de dollars au box-office mondial, contre 368 millions de dollars pour "Sinners" et 206 millions de dollars pour "One Battle After Another".