Le thriller de Courteney Cox raconte une « histoire d'amour dysfonctionnelle » qui se cache derrière l'affaire du « pizza bomber » au TIFF

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Ryan Patrick Jones

« Evil Genius », le thriller policier de Courteney Cox retraçant la célèbre affaire du « pizza bomber » aux États-Unis, a été présenté en avant-première samedi au Festival international du film de Toronto.

Ce film, qui met en scène Patricia Arquette, lauréate d’un Oscar, et David Harbour, l’acteur de « Stranger Things », marque le retour de la star de « Friends » à la réalisation après 12 ans d’absence, depuis la comédie noire « Just Before I Go » sortie en 2014. Il s’inspire de la série documentaire Netflix de 2018 intitulée « Evil Genius: The True Story of America’s Most Diabolical Bank Heist ».

Le film s’articule autour d’une intrigue alambiquée dans laquelle Brian Wells, livreur de pizzas, a braqué une agence de la PNC Bank près d’Érié, en Pennsylvanie, en 2003, avec une bombe artisanale attachée autour du cou. L’engin a explosé après son arrestation, le tuant sur le coup.

Arquette incarne Marjorie Diehl-Armstrong, une femme atteinte de troubles bipolaires qui a par la suite été condamnée pour ce braquage. Selon les procureurs, elle en aurait été l’instigatrice afin de réunir les fonds nécessaires pour engager un tueur à gages chargé d’éliminer son père, dont elle était séparée, dans le cadre d’un conflit successoral.

Harbour incarne Bill Rothstein, son ancien fiancé et complice. C'est son appel à la police – signalant la présence du corps de James Roden, le petit ami de Diehl-Armstrong, dans son congélateur et l'impliquant dans le meurtre – qui a permis de faire avancer l'enquête.

Cox a déclaré sur le tapis rouge qu’elle avait été attirée par cette histoire en raison de la relation inhabituelle entre Diehl-Armstrong et Rothstein.

« C’est une histoire d’amour dysfonctionnelle qui est véritablement le catalyseur de ce braquage », a déclaré Cox lors de la première. « Il y avait des moments vraiment drôles, mais aussi tragiques, et je me suis simplement dit: “Je vais trouver le juste équilibre, raconter cette histoire avec un ton qui… ne soit assimilable à aucun genre spécifique.” »

Arquette a déclaré qu’elle s’était efforcée de saisir ce qui motivait Diehl-Armstrong, décédée en prison en 2017.

« Souvent, les personnes considérées comme des méchants ne se perçoivent pas vraiment comme telles. Elles ont leurs raisons: telle personne est leur ennemie, telle autre les a laissées tomber, elles estiment qu’elles devraient posséder telle chose, ou encore que le monde les a lésées », a-t-elle expliqué. « Comprendre ces motivations profondes était, je pense, le plus important pour moi. »