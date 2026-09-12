 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le thriller de Courteney Cox raconte une « histoire d'amour dysfonctionnelle » qui se cache derrière l'affaire du « pizza bomber » au TIFF
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 22:56
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Ryan Patrick Jones

« Evil Genius », le thriller policier de Courteney Cox retraçant la célèbre affaire du « pizza bomber » aux États-Unis, a été présenté en avant-première samedi au Festival international du film de Toronto.

Ce film, qui met en scène Patricia Arquette, lauréate d’un Oscar, et David Harbour, l’acteur de « Stranger Things », marque le retour de la star de « Friends » à la réalisation après 12 ans d’absence, depuis la comédie noire « Just Before I Go » sortie en 2014. Il s’inspire de la série documentaire Netflix de 2018 intitulée « Evil Genius: The True Story of America’s Most Diabolical Bank Heist ».

Le film s’articule autour d’une intrigue alambiquée dans laquelle Brian Wells, livreur de pizzas, a braqué une agence de la PNC Bank près d’Érié, en Pennsylvanie, en 2003, avec une bombe artisanale attachée autour du cou. L’engin a explosé après son arrestation, le tuant sur le coup.

Arquette incarne Marjorie Diehl-Armstrong, une femme atteinte de troubles bipolaires qui a par la suite été condamnée pour ce braquage. Selon les procureurs, elle en aurait été l’instigatrice afin de réunir les fonds nécessaires pour engager un tueur à gages chargé d’éliminer son père, dont elle était séparée, dans le cadre d’un conflit successoral.

Harbour incarne Bill Rothstein, son ancien fiancé et complice. C'est son appel à la police – signalant la présence du corps de James Roden, le petit ami de Diehl-Armstrong, dans son congélateur et l'impliquant dans le meurtre – qui a permis de faire avancer l'enquête.

Cox a déclaré sur le tapis rouge qu’elle avait été attirée par cette histoire en raison de la relation inhabituelle entre Diehl-Armstrong et Rothstein.

« C’est une histoire d’amour dysfonctionnelle qui est véritablement le catalyseur de ce braquage », a déclaré Cox lors de la première. « Il y avait des moments vraiment drôles, mais aussi tragiques, et je me suis simplement dit: “Je vais trouver le juste équilibre, raconter cette histoire avec un ton qui… ne soit assimilable à aucun genre spécifique.” »

Arquette a déclaré qu’elle s’était efforcée de saisir ce qui motivait Diehl-Armstrong, décédée en prison en 2017.

« Souvent, les personnes considérées comme des méchants ne se perçoivent pas vraiment comme telles. Elles ont leurs raisons: telle personne est leur ennemie, telle autre les a laissées tomber, elles estiment qu’elles devraient posséder telle chose, ou encore que le monde les a lésées », a-t-elle expliqué. « Comprendre ces motivations profondes était, je pense, le plus important pour moi. »

Valeurs associées

PNC FINL SER
244,250 USD NYSE +0,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La réalisatrice danoise May El-Toukhy a remporté le Lion d'or au festival de cinéma de Venise, pour son film "Woman unknown", le 12 septembre 2026 ( AFP / Stefano Rellandini )
    La Mostra de Venise récompense "Woman Unknown" et remet les femmes en haut de l'affiche
    information fournie par AFP 12.09.2026 23:12 

    Le faible nombre de réalisatrices en compétition à la Mostra de Venise avait provoqué un tollé: le jury présidé par Maggie Gyllenhaal a décidé samedi de récompenser l'une d'entre elles, May el-Toukhy, pour "Woman Unknown" sur le destin d'une femme au Danemark dans ... Lire la suite

  • Donald Trump s'exprime à la résidence de l'ambassadeur américain à Dublin, le 12 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump crée la surprise en plaidant pour une Irlande "unifiée"
    information fournie par AFP 12.09.2026 22:49 

    De passage en Irlande pour une visite qui s'annonçait davantage consacrée au golf qu'à la diplomatie, Donald Trump a pris son monde de court samedi en plaidant pour une Irlande "unifiée". Le dirigeant républicain, en déplacement avant tout pour assister à l'Open ... Lire la suite

  • La capitaine française Gabby Williams (à gauche) en demi-finale de la coupe du monde de basket face à l'Allemagne, le 12 septembre 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Basket: les Bleues s'offre une 1re finale mondiale et une revanche contre les Américaines
    information fournie par AFP 12.09.2026 22:06 

    L'équipe de France féminine de basket-ball s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du monde de son histoire, où elle retrouvera dimanche (20h00) à Berlin les Etats-Unis, son bourreau il y a deux ans en finale des Jeux olympiques. A quelques centimètres, ... Lire la suite

  • La réalisatrice danoise May El-Toukhy a remporté le Lion d'or du meilleur film à l'issue de la 83e Mostra de Venise, pour son film "Woman unknown", le 12 septembre 2026 ( AFP / Stefano Rellandini )
    Le palmarès de la 83e Mostra de Venise
    information fournie par AFP 12.09.2026 21:33 

    Le palmarès de la 83e édition de la Mostra de Venise a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture samedi. Voici la liste des prix décernés: - Lion d'or du meilleur film: "Woman Unknown" de May el-Toukhy - Lion d'argent-Grand prix du jury: "Possible Love", de Lee ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,36 -4,51%
CAC 40
8 179,77 +0,78%
Or
4 348,36 0,00%
TOTALENERGIES
78,77 +0,50%
EUR/USD SPOT
1,15983 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank