Le Texas poursuit Sanofi pour avoir prétendument "soudoyé" des prestataires de soins afin d'augmenter les prescriptions de médicaments
20/02/2026

(Ajout de la déclaration de Sanofi aux paragraphes 3 et 4)

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi Sanofi SASY.PA pour avoir prétendument "soudoyé" des prestataires de soins de santé afin qu'ils prescrivent ses médicaments plutôt que d'autres.

Le bureau du procureur général a publié un communiqué indiquant que la société a créé des programmes pour offrir des services aux prestataires de soins de santé, ce qui, selon lui, équivaut à des pots-de-vin en violation de la loi sur la prévention de la fraude dans les programmes de soins de santé du Texas.

"Ces services sont structurés de manière à respecter les lois fédérales et étatiques applicables et sont destinés à soutenir les patients, et non à influencer les décisions de prescription", a déclaré Sanofi dans un communiqué.

"L'intervention de l'État n'a aucune incidence sur le bien-fondé de cette affaire, et Sanofi défend ce litige avec zèle", a ajouté Sanofi.

Le procureur général Paxton demande une réparation pécuniaire de plus d'un million de dollars, y compris des sanctions civiles, ainsi qu'une injonction pour mettre fin à tout autre acte illégal, selon le communiqué.

Le procureur général a déjà poursuivi Sanofi et Bristol-Myers Squibb BMY.N pour n'avoir pas divulgué que leur médicament Plavix, destiné à prévenir la formation de caillots sanguins, n'était pas efficace chez certains patients.

L'année dernière, le Texas a également poursuivi Eli Lilly LLY.N pour avoir prétendument "soudoyé" des prestataires de soins afin qu'ils prescrivent ses médicaments les plus rentables, notamment les médicaments GLP-1 Mounjaro et Zepbound.

