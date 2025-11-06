Le Texas poursuit Roblox pour avoir prétendument dissimulé aux parents des problèmes de sécurité

Roblox RBLX.N a été poursuivi par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a accusé jeudi la plateforme de jeux en ligne de tromper les parents sur les risques de sécurité qu'elle fait courir aux enfants.

La société fait déjà l'objet de nombreuses poursuites privées, ainsi que d'actions intentées par les procureurs généraux du Kentucky et de la Louisiane, qui affirment que sa plateforme est devenue un refuge pour les prédateurs d'enfants et l'exploitation sexuelle.

D'autres plateformes en ligne font l'objet de plaintes similaires, et M. Paxton a intenté une action similaire contre TikTok de ByteDance en janvier.