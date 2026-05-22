Le Texas intente un procès contre Meta et WhatsApp pour des allégations relatives à la confidentialité du chiffrement

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Le bureau du procureur général du Texas a intenté jeudi une action en justice contre WhatsApp et sa société mère, Meta Platforms Inc META.O , les accusant d'avoir induit les consommateurs en erreur quant à la solidité et à la portée des mesures de chiffrement de WhatsApp, ce qu'un porte-parole de Meta a nié.

La plainte déposée devant le tribunal du comté de Harrison affirme que WhatsApp et Meta assurent à tort aux utilisateurs que les messages WhatsApp sont chiffrés, alors qu'elles ont accès à « pratiquement toutes » les communications privées sur l'application de messagerie.

« WhatsApp présente ses services comme étant sécurisés et chiffrés, mais ne tient pas ses promesses », a déclaré le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans un communiqué.

Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a déclaré sur les réseaux sociaux que les allégations de la plainte étaient fausses et que WhatsApp ne pouvait pas accéder aux communications chiffrées des utilisateurs.

Le procès vise à obtenir une ordonnance du tribunal interdisant à Meta et WhatsApp d’accéder aux messages WhatsApp des Texans sans leur consentement, ainsi que des sanctions pécuniaires.

La plainte du Texas cite des articles de presse faisant état d’une enquête fédérale sur des allégations selon lesquelles Meta aurait eu accès à des messages WhatsApp non chiffrés, ainsi qu’un rapport d’un lanceur d’alerte adressé à la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

La plainte a été déposée en vertu du Texas Deceptive Trade Practices Act, la principale loi de l’État en matière de protection des consommateurs. Le bureau de Paxton a intenté plusieurs poursuites similaires en matière de confidentialité des données contre de grandes entreprises, notamment Google GOOGL.O , qui a accepté en mai 2025 de verser 1,375 milliard de dollars pour régler des plaintes selon lesquelles elle aurait violé la confidentialité des données des utilisateurs. Le 11 mai, le bureau de Paxton a intenté une action en justice accusant Netflix NFLX.O d’espionner les enfants et d’autres consommateurs en collectant leurs données sans leur consentement et en concevant sa plateforme de manière à créer une dépendance.

Netflix a nié ces allégations et a déclaré que la plainte reposait sur des informations inexactes et déformées.