Le Texas cherche à bloquer le dividende de Kenvue dans le cadre d'un procès concernant le Tylenol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général du Texas estime que Kenvue devrait conserver ses liquidités

Le versement de près de 400 millions de dollars est prévu pour le 26 novembre

Kenvue et J&J auraient caché le lien entre le Tylenol et l'autisme

Kenvue accepte le rachat par Kimberly-Clark

Kenvue n'est pas immédiatement disponible pour des commentaires

(Ajout de la défense du Tylenol par Kenvue, commentaires, paragraphes 6-7, 13) par Jonathan Stempel

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a demandé jeudi à un juge de l'État d'empêcher Kenvue

KVUE.N de verser un dividende de près de 400 millions de dollars à ses actionnaires ce mois-ci, après avoir poursuivi le fabricant de médicaments pour avoir prétendument dissimulé les risques pour les enfants liés à l'utilisation du Tylenol par les femmes enceintes.

La plainte du 28 octobre contre Kenvue et son ancienne société mère Johnson & Johnson JNJ.N , qui a fabriqué le Tylenol pendant six décennies, a été déposée cinq semaines après que le président républicain Donald Trump a répété l'affirmation non prouvée selon laquelle l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse peut causer l'autisme.

Ken Paxton, également républicain, a déclaré que Kenvue devait conserver ses liquidités parce qu'elle est confrontée à des milliards de dollars de dommages potentiels liés à la fois au Tylenol et à des poursuites internationales affirmant que la poudre pour bébé contenant du talc provoque le cancer.

Il demande une injonction contre le versement du dividende prévu pour le 26 novembre, estimant que cela violerait une loi texane contre les transferts frauduleux. Le dividende s'élèverait à environ 398 millions de dollars, selon une déclaration réglementaire.

"Kenvue pourrait très bien être insolvable à cause de ses propres actions imprudentes", a déclaré Ken Paxton. "Il est difficile de trouver un exemple plus classique de transfert frauduleux que celui-ci."

Les médecins et les sociétés médicales considèrent les produits à base d'acétaminophène tels que le Tylenol comme la meilleure option pour traiter la fièvre et la douleur pendant la grossesse.

Kenvue a défendu à plusieurs reprises la sécurité du Tylenol. La société basée à Summit, dans le New Jersey, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Johnson & Johnson s'est refusé à tout commentaire.

LE LITIGE PÈSE SUR LA PROPOSITION DE RACHAT DE KENVUE

La demande d'injonction de Ken Paxton complique le projet de rachat de Kenvue par Kimberly-Clark KMB.O pour un montant de 40 milliards de dollars .

La fusion a été annoncée lundi. Si elle est réalisée, elle permettra au fabricant de Kleenex et de couches Huggies de se développer dans des catégories à plus forte marge telles que les soins de la peau et le soulagement de la douleur.

Band-Aid, le shampoing Johnson's Baby, Listerine et Neutrogena sont quelques-unes des marques de Kenvue.

De nombreux investisseurs n'étaient pas favorables à la fusion, les actions de Kimberly-Clark ayant chuté de près de 15 % lundi, notamment parce qu'ils craignaient que le litige concernant le Tylenol ne dure des années et ne soit coûteux.

Les actions Kenvue ont clôturé mercredi à près de 23 % en dessous du prix d'acquisition, signe que certains investisseurs pensent que la fusion pourrait ne pas être conclue selon les conditions initiales.

Kimberly-Clark n'est pas défenderesse dans le procès de Ken Paxton. Elle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ken Paxton a intenté son action en justice dans le comté de Panola, au Texas, qui a donné 83 % des voix à Donald Trump lors de l'élection présidentielle. Le procureur général brigue un siège au Sénat des États-Unis en 2026.