Le terminal portuaire de Cargill à Santarem, au Brésil, reste fermé en raison d'un mouvement de protestation
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les opérations au terminal portuaire fluvial CARGIL.UL Santarem de Cargill, dans l'État brésilien du Para, sont restées interrompues tôt ce lundi, car des manifestants indigènes continuaient d'occuper les installations, a déclaré le service de presse du négociant en céréales américain lundi.

Les manifestants ont forcé les employés de Cargill à évacuer le terminal privé vendredi, ce qui a aggravé les tensions entre les groupes locaux et l'entreprise au sujet des projets de dragage des rivières où les céréales comme le soja et le maïs sont transportées avant d'atteindre les marchés d'exportation.

