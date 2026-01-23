Le tchèque CSG s'envole de plus de 30% pour ses débuts boursiers à Amsterdam
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 15:29
Peu avant 15h00, le titre - dont le prix d'introduction avait été fixé à 25 euros - se traite à 32,4 euros après avoir touché en tout début de journée un pic à 33 euros, correspondant à un gain de 32%.
Sur ce niveau de cours, le groupe basé à Prague est valorisé à plus de 32 milliards d'euros, à comparer avec 81 milliards d'euros pour Rheinmetall, 53 milliards pour Thales ou encore 26 milliards pour Dassault Aviation, quelques uns des poids lourds européens du secteur.
En tenant compte de l'option de surallocation qui sera sans doute exercée, CSG a réussi à lever 3,8 milliards d'euros, notamment grâce au soutien déjà d'Artisan Partners, BlackRock et Qatar Investment Authority, trois actionnaires ayant investi à eux trois quelque 900 millions d'euros.
"Le fait de devenir une société cotée démontre notre engagement à suivre les plus hautes exigences en matière de transparence et de gouvernance tout en nous permettant d'accroître nos investissements dans l'innovation, d'élargir notre présence à l'international et de consolider notre rôle de fournisseur stratégique de solutions de défense et industrielles auprès des pays de l'OTAN et de leurs partenaires", a expliqué Michal Strnad, le président du groupe .
CSG, qui est aujourd'hui le deuxième producteur de munitions de moyen et gros calibre en Europe et le premier producteur mondial de munitions de petit calibre en termes de ventes, s'appuie sur un réseau mondial avec des opérations répartie dans plus de 70 pays et sur 39 sites de production implantés en République tchèque, en Inde, en Italie, en Serbie, en Slovaquie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
Environ 68% des revenus du groupe proviennent de pays membres de l'OTAN.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025, CSG a généré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, soit une hausse de 82% sur un an en données pro forma, dont les trois-quarts en provenance d'Europe (dont 26% pour l'Ukraine), 18% des Etats-Unis et 6% du reste du monde.
Son Ebitda opérationnel est ressorti à 1,2 milliard d'euros, soit une augmentation de 79% sur un an, avec une marge d'Ebitda opérationnel de 26,4%.
La société s'introduit en Bourse alors que le début d'année 2026 a été marqué par une très forte actualité liée à la défense, un secteur qui a très largement surperformé les grands indices boursiers depuis le 1er janvier, sur fond de tensions entre l'Europe et les Etats-Unis au sujet du Groenland, d'intervention militaire au Venezuela et de troubles en Iran.
A lire aussi
-
La Première ministre danoise Mette Frederiksen arrive à la maison Hans Egede à Nuuk. La dirigeante danoise est reçue par le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, alors que Donald Trump semble revenir sur ses menaces de s'emparer de l'île arctique ... Lire la suite
-
Le vice-président américain JD Vance, en visite à Minneapolis où se tiennent des manifestations quotidiennes contre les arrestations menées par la police fédérale de l'immigration, déclare que "nous pourrons vraiment faire baisser la température" si la police de ... Lire la suite
-
par Manoj Kumar et Shivangi Acharya L'Inde et l'Union européenne (UE) vont annoncer mardi prochain la conclusion de leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange, ont déclaré des sources indiennes et européennes. L'accord pourrait être annoncé après la ... Lire la suite
-
par Sybille de La Hamaide et Alexander Marrow Des investigations sont en cours à la suite de deux signalements de décès de nourrissons ayant consommé des laits infantiles qui ont fait l'objet de rappels ce mois-ci, a déclaré vendredi le ministère français de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer