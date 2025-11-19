Le taux d’inflation annuel recule à 2,1% en octobre en zone euro

(AOF) - Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 2,1% en octobre 2025, contre 2,2% en septembre, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,0%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 2,5% en octobre 2025, contre 2,6% en septembre. Un an auparavant, il était de 2,3%. Le taux d’inflation annuel est resté stable à 2,4% dans sa version core.
