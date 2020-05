Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le T2 de Total sera "très mauvais", dit Pouyanné Reuters • 29/05/2020 à 11:45









29 mai (Reuters) - Les dirigeants de Total TOTF.PA , le PDG Patrick Pouyanné et le directeur financier Jean-Pierre Sbraire, ont déclaré vendredi lors de l'assemblée générale des actionnaires que: * LE T2 SERA "TRÈS MAUVAIS", LE GROUPE DEVRAIT ÊTRE EN MEILLEURE CAPACITÉ DE CLARIFIER SES PERSPECTIVES EN SEPTEMBRE/OCTOBRE-PDG * TOTAL A SUFFISAMMENT DE LIQUIDITÉS POUR FAIRE FACE À LA CRISE-DIRECTEUR FINANCIER * TOTAL NE FERA "PAS PLUS" POUR LES ENTREPRISES PARAPÉTROLIÈRES FRANÇAISES QUE LEUR CONFIER DES PROJETS -PDG Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.82%