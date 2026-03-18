Le système de défense IBCS désormais produit "à plein régime" par Northrop Grumman
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:25
Northrop Grumman annonce accélérer le déploiement de son système Integrated Battle Command System (IBCS), pilier de la défense aérienne et antimissile intégrée de l'armée américaine, grâce à un vaste réseau de partenaires industriels nationaux. Plus de 120 fournisseurs contribuent à une production à grande échelle, permettant d'adapter rapidement les capacités aux besoins opérationnels.
Le programme repose sur une stratégie industrielle distribuée, avec des sites de production répartis sur l'ensemble du territoire américain, renforçant la robustesse de la chaîne d'approvisionnement et réduisant les goulets d'étranglement. L'investissement dans des infrastructures avancées, comme le centre EPIC en Alabama financé à hauteur de 20 millions de dollars, soutient cette montée en puissance.
Le groupe souligne que l'IBCS est désormais en production à plein régime, avec une capacité pouvant atteindre 24 bataillons par an si nécessaire. Plus de 140 équipements majeurs ont été livrés dans les délais l'an dernier, assurant la continuité opérationnelle du système.
Déjà déployé en Europe et dans la région Indo-Pacifique, l'IBCS permet d'interconnecter capteurs et intercepteurs au sein d'un système unifié.
Si le titre a cédé 1,7% hier à Wall Street, il affiche toujours une progression impressionnante de 27% depuis le début de l'année.
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