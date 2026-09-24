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Le système de conduite autonome supervisée de Tesla interprète souvent mal les limitations de vitesse, selon une association belge de sécurité routière
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 00:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une ONG belge affirme que le logiciel de conduite autonome de Tesla a dépassé la vitesse autorisée

* L'association a testé le système pendant trois jours en juillet, sur environ 400 km

* L'ONG demande au ministère flamand et à l'autorité de régulation néerlandaise RDW de réexaminer les autorisations accordées au FSD

par Chris Kirkham et Marie Mannes

Le système de conduite autonome FSD ( TSLA.O ) de Tesla a fréquemment dépassé les limitations de vitesse et tenté de dépasser des cyclistes sur des routes où cela est interdit, a déclaré une association de défense de la sécurité routière, citant des tests qu’elle a menés en Belgique.

L’association belge Johanna.be – qui milite pour la sécurité des piétons et des cyclistes – a testé le système de Tesla pendant trois jours en juillet, parcourant environ 400 km (249 miles). Elle a constaté que le FSD dépassait souvent les limitations de vitesse dans les zones limitées à 20 km/h et 30 km/h, et affichait à tort des limitations de vitesse plus élevées aux conducteurs, ce qui risquait de les induire en erreur quant à la vitesse à laquelle le véhicule devait rouler.

La fonction d’aide à la conduite FSD de Tesla peut prendre en charge la plupart des tâches de conduite, mais exige une attention constante de la part des conducteurs. L’autorité de régulation néerlandaise RDW a homologué le système en avril, suivie par la Belgique et quelques autres pays. Un vote à l’échelle de l’UE pourrait avoir lieu le 6 octobre.

Plusieurs pays de l’UE, dont la Suède, ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le FSD puisse dépasser les limites de vitesse, tandis que les pays qui l’ont approuvé affirment que les conducteurs restent responsables du respect du code de la route.

Tesla et le RDW n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Tesla a publié une étude au début du mois indiquant que les Tesla équipées du FSD ne roulent pas à une vitesse excessive et s’adaptent à la vitesse du trafic environnant.

Xavier Lesenne, porte-parole du ministère des Transports du gouvernement flamand, qui a approuvé le FSD en Belgique plus tôt cette année, a déclaré qu'il s'agissait d'« un système d'apprentissage qui traite en permanence des informations nouvelles et supplémentaires » et s'adapte au fil du temps. M. Lesenne a précisé que le conducteur « reste responsable à 100 % » et doit être prêt à intervenir « si le système commet une erreur ou ne parvient pas à appliquer correctement une règle de circulation ».

M. Lesenne a ajouté que les données fournies par Tesla montrent que cette technologie « présente aujourd’hui un potentiel significatif en matière de prévention des accidents ».

Johanna.be a constaté que le FSD dépassait la limite de vitesse sur la majorité des tronçons routiers à 30 km/h testés autour de Bruxelles, avec une vitesse moyenne de 44 km/h.

Même si l’écran du véhicule indiquait que le système reconnaissait les panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h au bord de la route, il affichait souvent une limitation erronée de 50 km/h.

« C'est comme si un passager rassurait constamment le conducteur en lui disant que la limitation de vitesse est de 50 km/h dans presque toutes les zones limitées à 30 km/h qu'ils traversent », indique le rapport.

Des vidéos recueillies par le groupe montrent la Tesla équipée du FSD tentant de dépasser des cyclistes dans des rues où cela n’est pas autorisé.

Le Conseil européen de la sécurité des transports avait déjà exprimé ses inquiétudes quant à la capacité du FSD à se conformer aux différentes réglementations routières en vigueur en Europe.

Le rapport de Johanna.be souligne également les aspects positifs du système, indiquant qu’il « se comportait avec prudence et courtoisie envers les piétons et les cyclistes, cédant souvent le passage de manière proactive ».

Mais ces avantages « ne compensent pas les manquements avérés aux limitations de vitesse et aux réglementations relatives aux pistes cyclables ».

L’ONG a déclaré avoir transmis le rapport au ministère flamand et au RDW, les exhortant tous deux à réévaluer les homologations.

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