Frappes aériennes pakistanaises en Afghanistan, Kandahar visée selon un résident

Des flammes et de la fumée s'élèvent d'une zone touchée par une frappe aérienne à Kandahar, en Afghanistan, le 24 septembre 2026 ( AFP / STR )

Le Pakistan a annoncé jeudi avoir mené de nouvelles frappes aériennes en Afghanistan, un habitant affirmant à l'AFP que Kandahar, qui abrite le chef suprême des autorités talibanes, avait été visée.

Ce témoin a entendu le bruit d'un avion à réaction, suivi par une forte explosion, et a vu un incendie dans le centre de la deuxième ville d'Afghanistan, où vit, reclus, le chef suprême du gouvernement taliban, Hibatullah Akhundzada.

Le Pakistan a mené "des frappes aériennes et de drones" en Afghanistan, en réponse à "l'incursion de 23 drones partis du territoire afghan" la veille qui "ont violé sa souveraineté et son intégrité territoriale", a indiqué sur X le ministère de l'Information pakistanais, sans préciser exactement quelles régions étaient ciblées.

Il a mentionné avoir visé "10 sites utilisés pour lancer ou stocker ces drones".

Sollicité par l'AFP, le gouvernement afghan n'a pas immédiatement réagi.

Mais des sources officielles locales ont confirmé à l'AFP des frappes pakistanaises dans deux provinces de l'est de l'Afghanistan, voisines du Pakistan.

A Paktia, des jets pakistanais ont bombardé le 203e corps Mansouri de l'armée, afghane, a déclaré Mohammad Rasool Ahmadi, porte-parole du gouverneur, sans pouvoir donner d'information sur d'éventuelles victimes.

Un habitant récupère des objets dans les décombres d'une maison détruite par une frappe aérienne pakistanaise dans le district de Nurgal, dans la province de Kounar, le 21 septembre 2026 en Afghanistan ( AFP / Aimal ZAHIR )

Des frappes aériennes "du régime militaire pakistanais" ont aussi visé la province de Khost, sans faire de victimes, a indiqué de son côté à l'AFP Mustaghfa Gurbaz, le porte-parole du gouverneur provincial.

Il s'agit de la deuxième série de frappes aériennes pakistanaises cette semaine. Lundi trois civils avaient été tués dans un bombardement dans la province de Kunar (est), selon l'ONU et les autorités afghanes. Islamabad avait de son côté affirmé avoir tué "28 terroristes".

Elles interviennent après une attaque contre un quartier général de la police dans le nord du Pakistan vendredi qui a fait au moins 31 morts et a été revendiquée par une faction liée au mouvement jihadiste Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Mois de conflit

Islamabad accuse son voisin d'accueillir des combattants du TTP, ce que les autorités afghanes démentent.

Les deux voisins entretiennent des relations particulièrement tendues depuis le retour du gouvernement taliban en 2021. En octobre 2025, les combats entre l'Afghanistan et le Pakistan avaient fait des dizaines de morts, y compris lors de frappes pakistanaises sur Kaboul, et abouti à la fermeture quasi totale de la frontière terrestre.

Des volontaires du Croissant-Rouge transportent des corps de victimes après une frappe pakistanaise ayant touché l'hôpital Omid de Kaboul, le 17 mars 2026 ( AFP / Wakil Kohsar )

Après diverses médiations, les affrontements avaient diminué sans totalement cesser puis ont viré en guerre ouverte fin février, avec de nouvelles frappes aériennes y compris sur Kandahar et Kaboul.

Le bombardement le plus meurtrier avait touché le 16 mars un hôpital pour toxicomanes de la capitale afghane, tuant au moins 269 civils, selon l'ONU.

Malgré des médiations et des tentatives de cessez-le-feu, les affrontements n'ont jamais totalement cessé. En juin, des frappes pakistanaises avaient fait une trentaine de mort dans l'est de l'Afghanistan.

Dans son dernier rapport, la Mission des Nations unies en Afghanistan avait indiqué que 499 civils avaient été tués et 1.216 blessés par le conflit entre octobre 2025 et fin juin 2026.