Le syndicat suédois IF Metall met fin à la grève chez Tesla après que le constructeur automobile a racheté les contrats des membres du syndicat

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Le syndicat suédois IF Metall a annoncé jeudi qu'il mettait fin à son mouvement de grève contre Tesla TSLA.O , qui durait depuis trois ans, après que le constructeur automobile a racheté les contrats de tous les membres du syndicat en grève au sein de l'entreprise.

“Cela signifie que le conflit n'a plus aucune incidence”, a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Le conflit avait débuté en octobre 2023 lorsque les mécaniciens de Tesla s’étaient mis en grève, le syndicat réclamant des conventions collectives avec Tesla, ce qui en avait fait un point de friction entre la position antisyndicale du directeur général Elon Musk et le modèle suédois de négociations collectives.

Tesla ne possède pas d’usines de fabrication en Suède, mais l’entretien de ses voitures électriques est assuré par des travailleurs syndiqués chez IF Metall. “Nous pouvons en conclure que Tesla est si fermement opposée aux conventions collectives qu’elle préfère racheter les contrats des salariés syndiqués plutôt que de leur garantir des conditions de travail sûres”, a déclaré IF Metall.

“C'est sans précédent sur le marché du travail suédois”, a-t-il ajouté, précisant qu'il continuait à militer pour que les conventions collectives s'appliquent à l'ensemble du pays. Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le groupe américain a poursuivi ses activités en Suède tout au long du conflit social, vendant de nouveaux véhicules et effectuant des réparations. La région nordique est un marché clé pour Tesla, qui a pour politique de ne pas accepter de négociations collectives et qui affirme que ses salariés bénéficient de conditions aussi bonnes, voire meilleures, que celles exigées par IF Metall.

IF Metall suspend son action, qui avait reçu le soutien de plusieurs autres syndicats nordiques, à compter du 19 août, mettant ainsi fin à la plus longue grève de l'histoire de la Suède.